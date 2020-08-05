JW轉會獲陳詠謙力撐感動落淚　坤哥變「前師弟」唔怕錯失合作機會

JW王灝兒加盟星夢娛樂消息一出，網民反應兩極。經常與JW合作的填詞人陳詠謙日前在Instagram貼文力撐好友，又指：「簽咗新公司，可能有人擔心你未來嘅音樂風格，會唔會唔同晒呢？我覺得，就算選歌有局限，演繹仍然有無限嘅可能性。」他除祝福JW日後發展順利外，更直言：「反而真心恭喜星夢，簽到一位不可多得嘅女歌手。」

陳詠謙上載與JW合照，祝福對方發展順利，並恭喜星夢能如願簽下JW。（陳詠謙Instagram圖片）

JW今日現身TVB出席《2020勁歌金曲優秀選第一回》時回應指，自己看過陳詠謙的貼文後感動落淚：「我讀咗出嚟，之後真係喊。陳詠謙係我一個好好嘅朋友，我入行之後先認識佢。我一直都好珍惜呢位朋友，佢唔係淨係一個幫我作詞嘅人，我真係可以乜都同佢講，所以我好多謝佢咁支持我。（點同佢傾呢個決定？）我淨係同咗佢講一半，冇話到畀佢聽我已經決定，其實『決定』呢回事我一直保持神秘，但係佢都明白，好支持我。」

今次是JW轉投星夢後，首度與坤哥同場，二人毫不尷尬，在現場有說有笑。（陳順禎攝）

談到與「前師弟」吳業坤（坤哥）同場，JW並不覺得尷尬：「我哋一直互相支持大家，我好開心佢入咗Sunny Idea，又出咗首新歌《原始心態》；佢亦都好支持我入星夢，希望我所有嘢一切順利，呢種友誼我真係好珍惜。（之後怕唔怕冇機會合作？）唔會嘅，一定有機會合作，同所有歌手都有機會合作，但係要睇下幾時出會最適合。依家吊住大家癮先，話唔埋會出（《原來只因深愛著》）Part 2呢！」

坤哥對JW轉會感可惜：人算不如天算

坤哥曾與JW商量轉會一事，但他亦未從對方身上得知最終決定：「大家冇講到咁白，會講未來會變成點，轉公司會變成點，大家幫大家喺自己嘅角度去睇，唔會話『我轉公司啦，你點睇呀？』我哋唔係咁傾嘅。」雖然無緣再做同事，坤哥亦指：「其實樂迷都要講過，但係冇辦法啦，人算不如天算。我相信我哋段路唔係咁短，一定會再有交叉點可以相遇。」

坤哥憑《玩具成熟時》得獎。（陳順禎攝）

坤哥不認為日後再無機會合作：「我哋之前合作都係唔同公司，我諗無論佢去到邊度，大家嘅連結都唔會散開。（音樂上會唔會真係難啲？）其實Herman應該都好大方嘅，我唔係星夢，佢都畀幾隻主題曲我唱，所以我都有機會。」談到與對方只在Sunny Idea共事不足半年，坤哥坦言：「入公司肯定有少少係因為JW，但係我唔會因為JW離開而覺得公司唔好。可能依家資源多咗喺我度，其實都係一件好事，所以（轉新公司後）係有好多可能性，希望喺Sunny Idea嘅發展會更加好。」

雖然未能在Sunny Idea共事，但坤哥相信仍有機會與JW合作，更不會因此責怪公司。（陳順禎攝）

《2020勁歌金曲優秀選第一回》得獎歌曲如下：