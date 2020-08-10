MIRROR三位成員再次同步出歌　阿Jer為搵靚景瓹山窿拍MV險中暑

近期人氣男團MIRROR成員非常勤力，早前Ian（陳卓賢）推出新歌《鯨落》、而AK（江𤒹生）及Anson Lo（盧瀚霆）的全新個人單曲亦將於後日（8月12日）面世。巧合的是，Jer（柳應廷）亦選擇同日發布第二首個人作品《迴光物語》，意味今年2月29日「一炮三響」的戲碼再度上演。

AK@MIRROR邀沈殷怡做MV女主角 全因Budget有限：講心唔講金

Anson Lo＠MIRROR借歌詞自爆情史 為最靚身形拍MV捱餓30小時

Jer（柳應廷）將在後日（8月12日）發布第二首個人作品《迴光物語》。

今次《迴光物語》承接《水刑物語》的概念與意思，內容希望鼓勵大家在遇到多困難的事都不要放棄，Jer補充說：「其實有好多嘢會成為你心中嘅框架框住你，你係要去打破，譬如人生中會有一啲唔太開心嘅事，會框住自己，喺MV我就有一個鏡頭，係我打破咗一啲嘢，去表達呢個訊息。」

一聽歌名《迴光物語》，不少人都認為新歌與上一首單曲《水刑物語》有關連。

《迴光物語》MV講述Jer化身成為外星人，從第二個星球來到地球後的故事。為了靚人配靚景，拍攝當日Jer在酷熱天氣警告下與工作人員先要搭半小時的車到達山頂，然後再登山100米，再落山，才能到達蓮蔴坑礦洞，該段路程被評難度高達4星（5星為最高），沿途也沒有補給點，眾人背負著器材行山，極度消耗體力，加上部份路段靠近懸崖，可謂一步一驚心。從未試過行山的Anson Lo為陪伴Jer，更奉獻第一次給對方一同登山，可見二人的友情深厚。

Anson Lo（右）陪好友Jer行山拍MV，原來今次才是他第一次行山。（資料圖片）

Jer回想行山過程也不禁嘆氣，說：「拍MV過程最辛苦係行山，雖然我平時都會行，但經過上次睇景試行之後，今日（拍攝當日）體力好透支，自己孭咗好多衫同水，拍攝時仲要著3、4件長袖衫又戴帽，喺酷熱天氣下，要長期用風扇吹住自己，等自己可以喺戶外底下個妝都唔會溶。」

被問到可會再次行山拍MV，Jer也猶豫回答：「我都唔肯定，我唔知體力方面可唔可以頂到，同埋我見大家都好辛苦，實在唔忍心！」繼上次《水刑物語》玩水，今次《迴光物語》要攀山，下次再拍MV可會要飛天呢？Jer笑說：「真係唔知，要等第三首歌出到嚟感覺係點至答到大家呢！」

+ 4 + 3 + 2

《迴光物語》比《水刑物語》演繹難十倍

如果說拍攝MV是體力挑戰，今次演繹《迴光物語》對於Jer來說就是音域上的挑戰，他說：「今次呢首歌難度係音域較闊，Carl叔叔（王雙駿）要我用好澎湃情感去演繹呢首歌，到歌曲尾段係有少少難度，《迴光物語》比《水刑物語》難十倍，所以之後唱Live都有少少驚，但要練多啲，等自己唱好啲。」不過因為之前曾灌錄《水刑物語》及Mirror《IGNITED》，Jer跟Carl已合作多次，所以他們已熟絡了，就連Carl也指Jer今次發揮得比過去都好呢！