Daði晉身Eurovision準決賽成冰島之光　靠騎呢舞步洗腦歌紅遍歐洲

歌唱比賽應該是最全球化的綜藝節目，觀眾亦難抵擋音樂帶給大家的感染力。早前Netflix上架的原創喜劇《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》（Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga），就以歌唱界奧斯卡《歐洲歌唱大賽》（Eurovision）為主題。雖然橋段老土，但勝在劇情夠爆笑。而現實中，今屆冰島代表Daði Freyr就憑超洗腦的原創歌曲及騎呢舞步，紅邊歐洲！

【火焰傳說】抗疫爆笑首選 冰島取景拍出「爛泥」變鳳凰故事

Daði Freyr的參賽歌曲《Think About Things》意外在網絡爆紅。（影片截圖）

歐洲歌唱大賽自1956年開始舉辦，歐洲所有國家都會派選手參賽，比賽期間讓觀眾透過短訊、電話及網上投票選出冠軍。比賽在歐洲受歡迎程度一時無兩，而過往贏得冠軍的都是國際樂壇舉足輕重的歌手，包括ABBA、Celine Dion等。雖然今屆比賽就因為新冠肺炎疫情的影響而被迫腰斬，但進入準決賽的各國代表仍受網民關注，當中就以冰島代表Daði Freyr最為搶鏡。

喜劇《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》由荷里活金牌笑匠Will Ferrell和女神Rachel McAdams主演，劇情講述一對在冰島長大的好友，組成了騎呢樂團「火焰傳說」，在偶然機會下參加歐洲歌唱大賽。（電影海報）

跟電影主角一樣，Daði Freyr同樣來自冰島，其參選歌曲《Think About Things》充滿80年代混音風格，洗腦的旋律成功引起廣大迴響。身高6呎9的Daði留着一頭長髮，無論參加比賽或在MV中都穿上那件綠色醜毛衣，加上「功夫斧頭幫式」的舞步，令大批網民忍不住表示聽着歌曲都忍不住蠢蠢欲動，MV至今已達過1,500萬點擊。

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Daði Freyr看似騎呢，但在音樂製作方面絕不馬虎。他接受外國傳媒訪問時透露，自己一直癡迷於編曲技巧和音色，而在《Think About Things》中亦Daði運用了多種和音技巧，為強勁的節奏和低沉的歌聲更加有層次。對於今次意外爆紅，Daði直言明白到自己比很多人幸運，在沒有把握的情況下竟然得到如此大的關注，更表示自己做音樂的初心非常簡單，就是向大眾傳達正能量：「我只想我聽的音樂能夠令我開心，而我創作的音樂能令所有人開心。」

有大批網民大讚Daði的歌曲充滿感染力，而幽默的MV能夠充分展現了冰島人的幽默。MV推出後，有不少歌迷都翻拍了Daði的舞步，更創下「#thinkaboutthingschallenge」，就連歌后P!nk和影帝羅素高爾（Russell Crowe）都忍不住在Twitter分享Daði的演出。