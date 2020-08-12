黃淑蔓新歌《猜猜我是誰》MV試足7款造型　欠型男做對手感失望

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）年初決定赴英升學後，現在只能趁假期回港做歌。她在七月中回港，經14日隔離後把握暑假空檔推出新歌《猜猜我是誰》，描述難以捉摸的少女心意，慨嘆誰人能猜透這位少女所思所想。為配合歌曲主題，Feanna在MV更以黑寡婦、阿拉丁女郎等7款從未試過的奇特造型示人，又需要拉小提琴、彈電結他、打棒球，完全貼合她古靈精怪的性格。

Feanna在MV試過7款造型，每一款都是本地時裝設計師的作品。

MV其中一個頸纏枕頭造型，Feanna笑言十分適合煲劇用，不過因為枕頭的固定支架有一定重量，令她拍攝後足足痛了一整天。雖然她事後大叫過癮，但亦覺得有點美中不足：「我初初構思時以為導演一定會安排一位靚仔男主角嚟猜猜我嘅心意，點知原來係冇嘅，所以有少少失望。不過而家好似一個偵探故事咁可以試到咁多唔同造型、又玩結他、小提琴，都過足癮嘅。本來有另外安排時間逐樣學，不過都唔記得七七八八，結果都係今朝一次過練咗半日惡補一下，但埋位時老師都話我似模似樣，唔似小提琴新丁。」

Feanna透過拍攝今次MV作出許多新嘗試。

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Feanna在9月將回到英國繼續學業，只能趁暑假把握機會為新歌做宣傳。談到疫情下的生活，她指：「其實英國返嚟之後我都隔離咗十四日，不過香港人比較乖，大家都有戴口罩，而且我發覺強制戴口罩後，街上多咗靚仔靚女，因為大家都遮住半塊面，會幻想佢個樣係點嘅呢。」不過她留意到用餐時會除下口罩，因此笑指即使外出時需要戴口罩，亦絕不會只化半個妝。