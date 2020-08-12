因為我們天生一對｜BrightWin爆紅加拍特別篇　MV日破2百萬有秘訣

泰國BL（Boy's Love的簡稱）網劇《因為我們天生一對》（又名：《假偶天成》／2Gether: The Series／เพราะเราคู่กัน）年初播出後大受歡迎，在亞洲各地掀起另一波BL（男男戀）熱潮，劇集被翻譯成40種語言，第一集的播放量已逾1千1百萬，而男主角Bright演唱的OST《阻擋我的愛（คั่นกู）》更逾二千六百萬點擊，劇集近日更在Netflix上架，可見其當紅程度！

《因為我們天生一對》的5集特別篇《 (Still) 2gether》，將於本周五（14/8）晚上在泰國首播。（網上圖片）

《因為我們天生一對》故事發生在大學校園，Tine（Win飾）為逃避Green的追求，只好請人氣甚高的Sarawat（Bright飾）假扮自己的男朋友，誰知弄假成真對Sarawat產生情愫，這段假戲真做的錯摸愛情雖然在影視界已是老生常談，仍引來一眾少女粉絲為之傾倒，連帶兩位男主角人氣飆升，Bright IG更已達500萬粉絲，Win亦不輸蝕有360萬粉絲！

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《因為我們天生一對》乘勢將在本周五（14日）推出五集特別篇，原班人馬拍攝延續Sarawat和Tine的校園戀愛故事。製作公司GMMTV為造勢，更特意在周二（11日）上載了特別篇由Bright主唱、Win負責Rap的主題曲《Still Together》MV。雖然是MV製作卻絲毫不馬虎，特意拍攝了BrightWin的甜蜜同居日常，Bright還想念小男友到失魂落魄！MV在上載24小時已突破2百萬點擊，可見劇集人氣之高，BrightWin兩位男主角亦魅力不減。近來新冠肺炎全球肆虐，導致不少人被困家中都鬱鬱不樂，但就有網民留言指在看到二人放閃光彈的片段後，一掃日常生活中的陰霾，又表示對特別篇很是期待。

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