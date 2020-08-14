AK@MIRROR新歌由好兄弟Ian作曲　粉絲有望聽到合唱版 ：籌備緊

組合MIRROR成員AK（江𤒹生）、Jer（柳應廷）和Anson Lo（盧瀚霆）昨日（12/8）同步推出新歌兼MV，三位成員的風格截然不同，唯獨是AK的新歌《蝸牛》有MV女主角。AK請來ViuTV節目《美女郊遊遊》的沈殷怡（Shirley）飾演MV中的女朋友，二人不單只有親密互動，Shirley仲獻出熒幕初吻，雖然是點到即止，但都睇到一眾「生粉」（AK粉絲）尖叫聲不斷！

AK請來沈殷怡飾演MV女主角。（影片截圖）

AK同Shirley相識接近10年，二人在唱歌比賽中認識。作為老朋友拍攝咀嘴鏡頭時會否感到尷尬，AK早前接受《香港01》訪問時指沒有：「講真又冇尷尬，因為…」在旁的花姐突然忍不住笑，隨即爆料：「佢係超怕醜！」AK無奈承認當時有面紅：「係嘅我有怕醜，有面紅。因為錫嗰個Shot一開始就做，係有尷尬，我有面紅。試咗3、4次，阿沈（Shirley）話你快啲喇。正常呀，望到女神尷尬。」

而AK今次的新歌《蝸牛》就找來好兄弟Ian（陳卓賢）作曲，大曬兄弟情。粉絲就最開心，仲紛紛要求想聽「Ianson」的合唱版，AK直認籌備中：「籌備緊會同Ian有《蝸牛》合唱版，希望畀到多一個驚喜Fans。」

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