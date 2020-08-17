《y-u-u》擊敗《Donki》成最強洗腦歌　林德信怕倒米刪投票Post？

林子祥近日與牛奶公司合作，推出為獎賞計劃而設的廣告歌《y-u-u》，《y-u-u》因其洗腦程度超高而瞬間成為網絡熱話，有網民在討論區發文指覺得店內播放的歌聲成為洗腦噪音，更有網民對旗下員工日日上班都須聽住首歌「瘋狂Loop」感到佩服。

林子祥和林德信拍住上一齊拍廣告唱出《YUU》。

為何《y-u-u》這首歌會這麼洗腦？《y-u-u》改編自由Billy Joel於1983年演唱的《Uptown Girl》。這首歌在1984年被改編為廣受歡迎、由林振強填詞的廣東話版本《我愛你》，收錄在專輯《愛到發燒》中。曲風醒神活潑，可以說是專門為鬼馬的林子祥打造的歌曲。其中一句超肉緊的「我愛你，我在市中心高呼需要你。我要讓過路人知道，我是發瘋的一般深愛你，快樂到死」當年更是唱到街知巷聞。

《我愛你》一曲被改編及收錄在《愛到發燒》專輯裡。（網上圖片）

今年歌曲再次被改編為廣告歌《y-u-u》，歌詞亦被全面修改以配合廣告內容，由林子祥和其兒子林德信拍住上一起演唱，以及拍攝MV和廣告，其中林德信負責英文說唱部分，非常有趣。

林德信昨日（16/8）在IG出文，轉發了《don don donki》還是《y-u-u》較洗腦的投票，似乎都認同《y-u-u》較洗腦。（林德信IG圖片）

林德信今日（17/8）刪除了有關帖文。（林德信IG圖片）

因為歌曲太過洗腦，有網民在Facebook發起投票，問究竟兩首洗腦歌《Don Don Donki》和《y-u-u》哪首比較洗腦，結果《y-u-u》獲得超過6成票數。林德信昨日（16/8）在IG出Po，貼出投票結果，配文貼出笑喊標點符號，又標籤「#yuu」，帖文成功獲得逾300讚好。有網民在帖文下留言表示連睡覺時都聽到這首歌；又指日常生活中遇到《y-u-u》的機會較大，連員工大呻好洗腦，「上次聽到收銀姐姐都話洗腦！」 今次連主唱林德信都認同首歌夠入屋。不過今日（17/8）林德信就在IG刪除了有關帖文，不知是否因為太倒老竇米，覺得唔好意思所以出了Po又後悔呢？

同場加映：林德信褲襠立體效果太強勁 悄悄舉起拇指明顯好滿意