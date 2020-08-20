劉以豪《U》開金口令Fans耳朵懷孕　錄音遇障礙：真的滿腦子問號

台灣男神劉以豪上週生日當天無預警宣告首張EP《U》展開預購，2020年也首度挑戰實境旅遊節目《Twogether：男神一起來看你》躍升為「國際劉」，新歌搭上三立華劇《我的青春沒在怕》片頭曲，短短90秒片尾在網路上意外發酵，一度引來歌迷留言：「什麼時候可以聽完整版，不能再等了，耳朵要懷孕了。」

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其實當製作會議決定收錄《U》這首歌時，劉以豪沒信心能唱好這首歌，因為不僅曲調音域廣，還要一邊維持高音，一邊表現出甜蜜輕鬆感，讓劉以豪在錄音室時忍不住搞笑放狠話：「好想給你們一個肘擊啊！」

眾所皆知，其實劉以豪過去「死不開口」，這其中的轉折是否有過內心掙扎？他坦言：「相信命運的安排...我知道自己唱的並不夠好或是並不是那麼專業，但拍到的戲總是剛好需要唱歌，中間過程我真的是滿腦子問號，各種擔心，特別是自己給自己的壓力更是無形的大。」

後來他更決定好好面對「歌手」這件事，努力調整心態：「每次都在問老天爺到底在想什麼呢？為什麼一直要我開口，後來想想既然娛樂工作是製造開心的工作，我就不應該去設限，因為開心快樂這件事情本來就有很多種方式。 所以Just play and enjoy 總之我們就盡力做吧！還沒發生的事就先不去想了。」

EP視覺也出奇招，由於當時劉以豪人正在浙江拍攝電視劇，製作團隊只能改以遠距拍攝手法，透過視訊鏡頭捕捉劉以豪的日常，除了可以體驗和劉以豪視訊對話的親密與現場感，無形也拉近和他的社交距離。而攝影師也準備許多不同的景片放在鏡頭前，讓即使人在房間裡的劉以豪也能拍出彷彿置身於不同環境，甚至人在戶外的視覺。全新EP《U》12日起在各大通路展開預購。

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