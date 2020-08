「#FreeBritney」變成社會運動　遭父軟禁傳聞暗藏更悲慘故事

幾乎我們都羡慕名人,羡慕走上閃亮的舞臺的感覺。台下每個人都呐喊著自己的名字,粉絲們將雙手舉起渴望能被自己觸碰。在街上,人們對自己“虎視眈眈”,衝上前與自己合照。這是很多人都想要得到的優越感。因為不能輕易得到,大家有時對他們又愛又恨。時常能聽到一個女人說她多麼受不了看到Kim Kardashian的曲線,然後過一會兒發現同一個女人在鍵盤上敲擊著,上網搜索「如何在一周內讓我的屁股變大!」 編者:Jaz/自來水tapwater

名人如同我們生活中的逃生入口,在那些孤獨寒冷的夜晚,當其他人似乎都拋棄了我們的時候,是他們的歌聲和舞姿讓我們精神振奮。但沒有人告訴我們的是,在閉門造車的背後,這些名人經歷的瘋狂是我們可能經歷的任何事情都無法比擬的──或許這些名人經歷的是只有戲劇裡才會看到的那種地獄。

還記得電視劇《黑鏡》第五季中,有一集由我們熟悉的Miley Cyrus飾演一個表面正能量活潑的女明星Ashley O,背後被經紀人阿姨操縱下藥,整個人生都活在面具之下。看看電視劇,以為明星背後這樣的地獄生活其實只出現在電視劇,沒想到現實生活也是這樣。近日,一場#FreeBritney運動在國外興起,它是為了將Britney Spears從老爸的監護中解救出來而集體發聲呼籲。

有粉絲認為《黑鏡》Ashley O一角影射現實中娛樂圈的黑暗面。(《黑鏡》劇照)

Britney Spears你一定聽說過的流行形象

說到Britney,很多人會想起Britney動感的舞姿和性感的嗓音。Britney的流行地位無需太多介紹──從米奇老鼠俱樂部(Mickey Mouse Club)到轟動全球的 "…Baby One More Time" 到她最近在Instagram上的充滿生活感的編舞視頻,可以說Britney的一生都生活在聚光燈下。

〈Toxic〉MV同為經典中的經典(〈Toxic〉MV片段)

她改變了世界對流行音樂的看法。從她1998年的第一首單曲〈…Baby One More Time〉開始。這首單曲在美國就獲得了14次白金唱片,並獲得格萊美的提名,並在全球範圍內擁有超過7000萬張的專輯、單曲銷量。

在90年代末00年代初的Boy band文化爆棚的時期,Britney是一個成功打入娛樂圈內的女孩,讓人們知道,一個女孩也可以擁有這種有力量的聲音。值得一提的是,這首歌曲曾被提供給當時的流行巨星組合TLC,但他們認為這首歌曲沒有成為熱門歌曲的潛力而決定拒絕簽約。萬萬沒想到的是,不久之後從Britney用這首歌改變了當時流行樂壇。

隨後的同名專輯與單曲的表現一樣好,像是〈(You Drive Me) Crazy〉、〈From the Bottom of My Broken Heart〉、〈Sometimes〉等都是超熱門的歌曲,這首歌曲後來被用來命名90年代女星Melissa Joan Hart的電影。Britney在1999年年底客串了這個電影的系列劇《Sabrina the Teenage Witch》,在劇中演唱了這首單曲。

2007年

發行首張專輯後的Britney事業與感情生活都一帆風順,從與Justin Timberlake 戀愛佳話到隨後發行的幾張拿獎到手軟的流行專輯《Oops!… I Did It Again》(2000)、《In the Zone》(2003),Britney的一切行為都像是會被記入史冊的流行標杆。然而,巨大的名與譽給人帶來的變化是天翻地覆的。當這些成功混上利益關係雜亂的娛樂圈,事情開始變味。

在相機前剃光自己頭髮的Britney(X17online)

隨著事業的進一步發展和戀愛生活的陷落,在360度無間歇的媒體曝光下,Britney的精神健康逐漸出現問題,2007年,當著70個娛樂攝影師的面,她剃光了自己的頭髮,開始戴上粉色的假髮。隔天,她拿著雨傘擊打狗仔隊的車,過後又不顧安全,將把兒子放在大腿上,不系安全帶開車……這一系列的出格行為在娛樂圈內引起了轟動──人們覺得Britney瘋了。尤其在這些鬧劇中的安全帶事件,她忽視了自己的孩子的安危,這是被大眾討伐的一大方向:「這太過分了」、「她瘋了」。隨著法律系統的介入,法院認為她沒有能力照顧自己的生活,於是將她交由律師Andrew M.Wallet和她的父親Jamie Spears進行監護。這也是這回話題#FreeBritney所揭示的真相。

娛樂圈沒有放過利用Britney掙錢的機會(Daily News封面)

在這樣壓抑的輿論下,她接受了長達12年的監護人保護。Britney的監護人制度是一種法律上的監護制度。通常是針對那些沒有能力做出自己決定的人而頒佈的。這項監護決定是在2008年被法院批准的,因為根據法院的規定,當法官決定指定一個負責任的人去照顧另一個成年人時,就被稱為保護人。監護權給了她父母權利,讓她遵守15條規則,包括:不允許自己決定住處的位置,所有財產由父親掌控,所有開銷都要經過父親的同意,奪走孩子的撫養權,不允許投票,甚至不允許自己開車──她基本失去了自由。

今年7月14日週二,IG帳戶@DietPrada在Instagram上發佈了一篇關於Spears的保全制度的文章,並透露這位流行歌手已經有12年沒有合法地控制自己的生活和財產了。儘管監護人制度本應在今年終止,但卻因由暫時延長到了8月底。這個決定引起許多粉絲的憤怒,很多人舉起了小牌子高聲呼喊著#FreeBritney的口號,Twitter的話題一度登至前位元。然而,同許多民意運動一樣,流量會褪去,時間會流逝,最終無論訴求被聽及與否,當事人的傷痛都是真實的。

很多人舉起了小牌子高聲呼喊著#FreeBritney的口號。(Getty Images)

她是流行音樂生產線上的產物,在雜誌《Rolling Stone》上曾擺出誘人的姿勢都漸漸被人遺忘,後來卻以光頭和手拿雨傘的姿態登上了所有小報雜誌的封面被人嘲諷。她成了一個警示故事,告訴人們當你失去對一切的控制時,會發生什麼。

Britney Spears為《Rolling Stone》拍攝的雜誌封面相當性感。(Amazon)

看到Britney過去12年的處境,不禁想起她的一首歌 "Lucky"。這首歌講述了一位在別人眼中十分幸運的荷李活女星。雖然表面光鮮,她的內心卻孤獨而渴望被理解。或許那時的Britney已經被生活壓得喘不過氣來了。現在聽著這首歌,讓人心疼。

She's so lucky, she's a star 她很幸運,她是明星 But she cry, cry, cries in her lonely heart, 但她孤獨的心一直在哭泣著 thinking If there's nothing missing in my life 她想,如果我已經擁有世界上所有美好的事物 Then why do these tears come at night 為什麼晚上我還會淚流不止 〈Lucky〉Britney

Britney自90年代初2000年的光輝歲月可能已經快要燃燒殆盡,但她驚人的銷售業績仍然無人能及,她那令人腎上腺素激增的曲目至今仍是充斥狂歡舞池的霸主。無論她現在的情況多瘋狂,與她一起走過過去20年的我們都不會忘記Britney給我們帶來的青春回憶。希望她終會振作起來,獲得自己想要擁有的自由。

【本文獲「自來水tapwater」授權轉載,微信公眾號:tapmusicc】