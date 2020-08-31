專訪︱AGA新歌MV變幕後　讚麥子樂蔡思韵夠專業：一件事演3個版本

AGA新歌《See You Next Time》以再遇前度為創作靈感，講述主角祝福前度，「再見亦是朋友」的故事。她為求MV與歌曲環環緊扣，完整呈現歌曲中交代的愛情故事，今次決定退居幕後，參與MV「幕後創作」一職。AGA自《Mad》MV開始就不時與導演暢談自己對拍攝的意見和想法，往後亦非常渴望能與其他導演合作，嘗試執導其他新作的MV。 撰文：劉傳謙

AGA新歌《See You Next Time》以再遇前度為創作靈感，講述主角祝福前度，「再見亦是朋友」的故事。（資料圖片）

首度參與幕後製作 期待與導演合作執導

AGA在《See You Next Time》以一段生活中會遇到的愛情故事出發，基於故事寫實、平淡，她在錄音時已有不參與MV演出的想法：「因為（故事）平淡，你更加需要演技去表達《See You Next Time》入面嘅情感同埋故事內容。」今次MV與導演Sheng和Maggie合作，更首次參與試鏡，最後由麥子朗和蔡思韵（Cecilia）擔任主角。AGA大讚二人專業：「喺個camera後面，睇佢（哋）去做一場戲嘅時候，我哋係冇對白嘅。但係佢哋可以自己free flow（自由創作）一啲對白出嚟，仲要演到嗰件事需要有嘅內容、效果同埋情感。」

雖然沒有參與MV演出，但AGA在鏡頭後依然樂在其中。她坦言在《See You Next Time》的MV參與度最高，但同時信任導演和演員能充分表達歌曲的情緒和情節：「其實我Let go（放手）嘅嘢係多咗㗎，除非同我腦海中想要嘅嘢好唔同，但係成個MV裏面係冇發生過。其實佢哋演同一件事都可以演3個唔同嘅版本，我覺得根本係比我想像中更加好。」

雖然今次擔任幕後創作，但AGA在《See You Next Time》在MV的參與度比以往其他作品更高。

至於日後會否嘗試擔任MV導演，AGA希望先與其他導演合作執導，吸收足夠經驗和知識：「我覺得同個導演傾（創作意念）嘅時候，係一個十分之好玩嘅過程。但係依家去做導演，我覺得自己未有足夠嘅知識，但係如果可以co-direct（聯合導演）嘅話，我非常有興趣呀！」

AGA不敢獨自執導MV，但有興趣與其他導演合作，圖中另外兩位是導演Sheng和Maggie。

對睇相沒興趣：好嗰啲咪信

AGA在MV中最印象深刻的，要數麥子樂和Cecilia看相的一幕。她坦言從來沒有想過將看相時女主角對未來的不安放入MV，亦指：「同Creative嘅人一齊去諗一個故事，會有好多唔同嘅火花，好多元素係我腦裏面冇諗過。（MV情節）係自己寫嘅一啲故事嚟，但係亦都有一啲唔係自己諗法，而係同樣可以表達呢個故事嘅情節。」

AGA從未想過用看相的情節，交代女主角對未來的不安。（《See You Next Time》MV截圖）

AGA在現實生活中抗拒看相，她認為在相士口中得知未來方向後，會喪失工作的推動力及盼望：「對我嚟講，最大嘅推動力係『希望』。你希望能夠做到一啲嘢，或者希望可以達成一啲目標，所以你好努力去實踐。其實我對睇相呢回事，好嗰啲咪信囉，唔好嗰啲就唔信。我發覺自己唔想知道未來係點樣，對我嚟講，生命係一種未拆開嘅禮物，我覺得每一次做嘅嘢都係一份驚喜，睇相就預覽咗個驚喜。」