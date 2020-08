專訪︱AGA新歌MV變幕後　讚麥子樂蔡思韵夠專業：一件事演3個版本

AGA新歌《See You Next Time》以再遇前度為創作靈感,講述主角祝福前度,「再見亦是朋友」的故事。她為求MV與歌曲環環緊扣,完整呈現歌曲中交代的愛情故事,今次決定退居幕後,參與MV「幕後創作」一職。AGA自《Mad》MV開始就不時與導演暢談自己對拍攝的意見和想法,往後亦非常渴望能與其他導演合作,嘗試執導其他新作的MV。 撰文:劉傳謙

AGA新歌《See You Next Time》以再遇前度為創作靈感,講述主角祝福前度,「再見亦是朋友」的故事。(資料圖片)

首度參與幕後製作 期待與導演合作執導

AGA在《See You Next Time》以一段生活中會遇到的愛情故事出發,基於故事寫實、平淡,她在錄音時已有不參與MV演出的想法:「因為(故事)平淡,你更加需要演技去表達《See You Next Time》入面嘅情感同埋故事內容。」今次MV與導演Sheng和Maggie合作,更首次參與試鏡,最後由麥子朗和蔡思韵(Cecilia)擔任主角。AGA大讚二人專業:「喺個camera後面,睇佢(哋)去做一場戲嘅時候,我哋係冇對白嘅。但係佢哋可以自己free flow(自由創作)一啲對白出嚟,仲要演到嗰件事需要有嘅內容、效果同埋情感。」

雖然沒有參與MV演出,但AGA在鏡頭後依然樂在其中。她坦言在《See You Next Time》的MV參與度最高,但同時信任導演和演員能充分表達歌曲的情緒和情節:「其實我Let go(放手)嘅嘢係多咗㗎,除非同我腦海中想要嘅嘢好唔同,但係成個MV裏面係冇發生過。其實佢哋演同一件事都可以演3個唔同嘅版本,我覺得根本係比我想像中更加好。」

雖然今次擔任幕後創作,但AGA在《See You Next Time》在MV的參與度比以往其他作品更高。

至於日後會否嘗試擔任MV導演,AGA希望先與其他導演合作執導,吸收足夠經驗和知識:「我覺得同個導演傾(創作意念)嘅時候,係一個十分之好玩嘅過程。但係依家去做導演,我覺得自己未有足夠嘅知識,但係如果可以co-direct(聯合導演)嘅話,我非常有興趣呀!」

AGA不敢獨自執導MV,但有興趣與其他導演合作,圖中另外兩位是導演Sheng和Maggie。

對睇相沒興趣:好嗰啲咪信

AGA在MV中最印象深刻的,要數麥子樂和Cecilia看相的一幕。她坦言從來沒有想過將看相時女主角對未來的不安放入MV,亦指:「同Creative嘅人一齊去諗一個故事,會有好多唔同嘅火花,好多元素係我腦裏面冇諗過。(MV情節)係自己寫嘅一啲故事嚟,但係亦都有一啲唔係自己諗法,而係同樣可以表達呢個故事嘅情節。」

AGA從未想過用看相的情節,交代女主角對未來的不安。(《See You Next Time》MV截圖)

AGA在現實生活中抗拒看相,她認為在相士口中得知未來方向後,會喪失工作的推動力及盼望:「對我嚟講,最大嘅推動力係『希望』。你希望能夠做到一啲嘢,或者希望可以達成一啲目標,所以你好努力去實踐。其實我對睇相呢回事,好嗰啲咪信囉,唔好嗰啲就唔信。我發覺自己唔想知道未來係點樣,對我嚟講,生命係一種未拆開嘅禮物,我覺得每一次做嘅嘢都係一份驚喜,睇相就預覽咗個驚喜。」