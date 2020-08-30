【八三夭演唱會】結他手霸天演出前叉錯腳見血：覺得屁股比較痛！

八三夭日前二度登上高雄巨蛋，舉辦《想見你想見你想見你》巡演，與萬名粉絲同歡三小時，結束後結他手霸天驚爆登台前30秒為了發IG動態，竟不慎踩空樓梯導致右小腿破皮濺血，且貝斯導線全斷光，緊急更換成另一把，阿璞說：「當下本來想說要不要延後開場，但霸天說沒事。」

不過霸天的沒事其實是帶傷上陣，雖然趁換裝空檔緊急包紮止血，但最後一套的白褲子還是滲出血跡，他說：「腿傷還好，現在覺得屁股比較痛。」而他們演出碰過各種意外，像是趕場時車子在路上拋錨、劉逼在台上摔倒等等，這回霸天傷勢較為嚴重，將再找時間就醫。

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當晚他們和柯佳嬿飆唱兩首歌曲，讓歌迷欣喜若狂，劉逼吐槽阿璞牽柯佳嬿的手是自己加戲，彩排根本沒有這段，阿樸不甘示弱，透露彩排時提出增加走位橋段增添互動感，柯佳嬿竟走到劉逼身旁背靠背營造氛圍，沒想到事後劉逼跑到自己身旁悄悄說「謝謝你」，阿璞反嗆劉逼艷福不淺。

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而阿璞的緋聞女友蔡黃汝在台北開唱，八三夭人未到場，特別送上花籃祝賀，阿璞說有傳訊息獻上祝福，自己演出前也有收到蔡黃汝的打氣訊息。恰巧昨日八三夭在場外安排豆花、吐司等各種攤位，有沒有趁機會嘗嘗豆花？阿璞直呼豆花很甜，演出前不太適合食用。

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