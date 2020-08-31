【VMA2020】Doja Cat超性感做表演嘉賓　Miley Cyrus被批五官崩壞

年度樂壇盛事「2020MTV音樂錄影帶頒獎禮」（MTV VMA 2020）出席歌手熠熠，表演陣容亦非常強勁，包括有Lady Gaga、The Weeknd、BTS、DaBaby、Miley Cyrus、Doja Cat等擔任表演嘉賓，當中最性感的非Doja Cat莫屬！

Doja Cat奪得最佳新人獎。（Getty Images）

現年24歲的Doja Cat在頒獎典禮中奪得最佳新人獎，她於2014年出道，在2018年憑歌曲《Mooo!》在TikTok爆紅。直至去年推出新專輯《Hot Pink》，收錄在專輯的歌曲《Say So》登上Billboard 100大單曲榜榜首，風頭一時無兩。在表演時，Doja Cat穿上透視魚鱗連身衣，僅僅遮掩重要部位，非常性感！

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另外值得留意的是，久未露面的Miley Cyrus亦憑歌曲《Mother's Daughter》奪得最佳剪接及最佳藝術指導兩個獎項。作為表演嘉賓之一，Miley亦施展渾身解數獻唱《Midnight Sky》，更以性感造型還原2013年歌曲《Wrecking Ball》的經典場面。可惜Miley的妝容和髮型似乎過於顯老，有不少網民都指Miley五官崩壞。