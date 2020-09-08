台灣玄學家分析蔡依林爆紅原因　事業線、靚聲都唔係關鍵？

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台灣天后Jolin蔡依林近日深夜PO出雙腿濺血照片嚇壞粉絲，原來她是因為工作拍攝新歌MV，即將又有新作品問世。蔡依林曾說自己一切全靠苦練才有今天的成績，台灣命理師沈嶸坦言，蔡依林確實沒有拿到上天賦予的「美聲天命」，而是得到「表演天命」，而這兩個天命在藝人身上有很大的不同。

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沈嶸說明，蔡依林是因為舞台表現與多變風格而取勝，若是想要長久在歌壇成為國寶級藝人的話，就必須持續在表演的極限上下功夫。擁有「美聲天命」的藝人則是像江蕙、費玉清、鄧紫棋、林俊傑等，因為擁有上天賦予的好聲音，只需要運用得宜，就可以創造不平凡的歌唱事業，可說是祖師爺賞飯吃。

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在沈嶸眼中，藝人能不能走紅和他是否「擁有天命」有關。像是最近欠下鉅債的澎恰恰就擁有「演藝天命」，即使跌倒了還是會有金主看中他的演藝才華，願意幫助他再度站起來。藝人的演藝天命也不會始終如日中天，甚至也有可能消失，所以必須在演藝的道路上持續不斷精進求表現。像是蕭亞軒、羅志祥，即使擁有演藝天命，但若是表現不如預期或團隊無法精進，都會造成演藝天命逐漸消失，導致歌迷流失。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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