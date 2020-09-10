重溫︱《GIN LEE MUSIC SUITE》第4擊　用張國榮金曲紀念64歲冥壽

Gin Lee將於今晚開Live獻唱多首張國榮金曲。（資料圖片）

本周六（12/9）是「哥哥」張國榮的64歲冥壽，環球唱片將會在當天特意推出全新專輯《REVISIT》的第一首派台作《春夏秋冬A Balloon's Journey》，而作為「哥哥Super Fans」的Gin Lee李幸倪，亦趁此機會，在今晚（10/9）直播的歌唱節目《GIN LEE MUSIC SUITE》中獻唱多首「哥哥」經典。

專輯《REVISIT》第一首派台作《春夏秋冬A Balloon's Journey》計劃於周六（9月12日），即是哥哥64歲冥壽當天推出。（環球唱片提供）

Gin Lee先後唱出《我》、《為你鍾情》、《左右手》、《春夏秋冬》、《今生今世》和《路過蜻蜓》和《風再起時》，最後以《Stand Up》、《Monica》、《大熱》和《H2O》合曲作結。她直言準備今次演出時即興奮又緊張：「因為哥哥喺好多人心目中，包括我，係一位地位不凡嘅歌者，亦係藝術家。佢唱嘅每一首歌都有自己獨特嘅表達方式。當我揣摩每一首歌嘅時候，我嘗試代入故事之中，用自己嘅經歷演繹，希望大家聽到一啲熟悉嘅歌之餘，我都希望用自己嘅方式表達哥哥美好嘅音樂。」今次表演令不少觀眾留言指非常感動，Gin Lee指：「呢段時間我不停聽佢（哥哥）唱歌，好多時都會聽到眼濕濕，其實有幾次係聽到喊添！」