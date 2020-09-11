林二汶客串主持《Chill Club》　期待再與駱振偉合作：成日掛住佢

林二汶今日現身ViuTV，以嘉賓主持身份為節目《Chill Club》錄影，繼2005年《勁歌金曲》後再度主持音樂節目。她透露在節目中將嘗試嘻哈音樂，希望日後能與不同說唱歌手合作：「我會求佢哋畀我Feature（ing），可以畀我Rap，但係唔好淨係唱。當然唱都冇問題啦，但係有得Rap就仲好。」

林二汶擔任《Chill Club》嘉賓主持。（劉傳謙攝）

二汶透露，未來將會有一集與駱振偉（Thor）聯合主持，這是繼4年前ViuTV真人騷《Barter Game價值連城》後再度合作。她坦言：「我成日都掛住佢（Thor），有時我會打電話畀佢，或者叫佢錄段嘢畀我聽下，因為佢講嘢好好笑。喺《Barter Game》完咗之後，我哋就各散東西，係咁忙自己嘅嘢，已經4年（冇見）啦。」二汶亦大讚Thor唱功了得：「有一集佢唱《彌敦道》，我即刻攞返嚟聽，我覺得Thor真係唱得好好。」

談到二汶近日新作《再聚》，她坦言本來打算為演唱會選擇造勢歌曲，於是從早已錄製的Demo中尋找目標：「記得有個舊同事畀咗一堆佢（盧凱彤）嘅舊Demo攞嚟留念，於是搵下啲Demo，睇下係咪有歌可以用。好多作品都好好，十幾首歌聽完都係鍾意呢首。雖然聽落好似有啲傷感，但呢首係好有希望嘅一首歌。（唱嗰陣會唔會諗返起同盧凱彤一齊嘅畫面？）唔唱都諗起佢啦！」