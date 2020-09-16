《陳蕾 X 香港01音樂會》9.18直播　首度演繹新歌《荒島之幻象》

人稱「豹哥」的陳蕾，2010年參加由亞視主辦的選秀節目《亞洲星光大道》，之後以藝人身份出道，直至2014年離開亞視之後，才正式做回本業 ── 唱作歌手！

十年磨劍，「豹哥」已經今時不同往日，無論音樂創作和現場演出都愈見成熟，而且每年都有幾首新作品推出，並獲得不俗迴響，包括《當我迷失時聽著的歌》、《妖治時代》、《Tracey》以及《娑婆》等等。而最新單曲《荒島之幻象》將於本周五（18/9）推出，同日她將會現身《陳蕾 X 香港01音樂會》，透過畫面向全港聽眾首度獻唱新作，屆時「香港01」網站、手機應用程式，以及「01眾樂迷」facebook專頁將會現場直播，歌迷記得黐實「香港01」。

陳蕾星期五將推出新歌《荒島之幻象》。（劉傳謙攝）

冀藉新歌讓樂迷學會自愛

談到今次新歌，陳蕾日前接受《香港01》訪問時，直言今次創作，是希望告訴樂迷要先學會自愛，才有資格被愛。她透露，當初想寫一段關於兩個人在荒島的甜蜜故事，但最後卻改變主意：「我寫咗好耐都寫唔到，於是嘗試打破自己呢個諗法，兩個人喺荒島係咪一定係浪漫呢？從另外一個角度切入，就算荒島得兩個人，覺得有一種相依為命嘅感覺，但係如果真係唔適合，就算真係得番兩個人，佢哋都會分開。」

陳蕾翻唱《亞洲星光大道》參賽歌 為當年失準平反：人總有過去！