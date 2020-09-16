【小鬼逝世】小肥經歷好友猝逝　慨歎世事無常：唔好等下次先見！

小肥今日（16/9）現身ViuTV參與音樂節目《Chill Club》錄影，他透露近日與「師兄」劉浩龍合唱劇集主題曲，並將在今、明兩日拍攝MV，歷時超過30小時，小肥坦言從未經歷如此認真的製作：「之前都有啲MV當戲拍，但係我做說故事的人，其他就交畀演員，所以我未試過參與埋（拍攝）咁耐嘅演出。（擔唔擔心？）唔擔心，我見過個劇本都幾得意，應該幾好玩，又有神秘嘉賓參與都興奮。」

小肥明日與劉浩龍一起拍MV。（劉傳謙攝）

小肥又指，新歌曲風類近80年代日本演歌，對二人製成品充滿期待，他透露：「MV會牽涉少少舊式黑幫嘅感覺，出到嚟都幾得意。（有冇聽類似風格嘅歌參考唱法？）好耐之前嘅《柔道龍虎榜》（徐小鳳唱），但係自己唔係成日聽呢種作品。」

談起台灣藝人「小鬼」黃鴻升猝逝，小肥指最近亦收到圈外朋友突然離世的消息，坦言感到非常可惜：「『好多嘢唔係必然』呢句嘢講咗幾萬次，好老土，但係真係啱聽。呢排有人約食飯會應承，唔好因為攰就等下次先見，可能下次就冇『下次』。可能喺今時今日咁亂嘅情況下，佢都係去一個更好嘅地方，大家都唔好咁傷心。」