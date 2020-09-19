陳蕾9個月未與家人見面　疫情關係連新歌MV都唔見樣

剛推出新歌《荒島之幻象》嘅陳蕾昨晚（18日）現身《陳蕾X香港01音樂會》，雖然喉嚨略有不適，但並未有影響其水準。完騷後，陳蕾透露新歌在各大音樂平台上架後，自己都有留意樂迷的評價，並笑言：「第一日就去聽嘅通常都係陳蕾嘅忠實Fans，所以唔可以作準。」

新歌叫《荒島之幻象》，陳蕾表示曾考慮到荒島拍攝，但遭友人取笑會因為食錯毒蘑菇而死。（葉志明攝）

音樂會直播時，唔少Fans都留言大讚新歌MV非常特別，陳蕾表示由於疫情關係，所以同唱片公司溝通過後，決定唔親自演出，並將拍攝交由台灣的導演負責。「導演有問我想MV故事性啲定抽象啲。由於大家聽完睇完歌詞後都有唔同嘅理解，所以我決定抽象啲，等大家可以透過我嘅音樂發揮不同嘅情感。」

《荒島之幻象》MV全程沒有陳蕾。（YouTube/@陳蕾Panther Chan）

陳蕾去年曾舉行《1029》音樂會，她表示今年亦有意舉行，但由於疫情關係所以完全不抱任何希望。「唔係Hard sell，但我真係相信一切是最好的安排，自己有呢個信念之後，就會覺得既然係要整定發生，就將佢睇成係最好嘅安排。就好似剛過去嘅悠長假期，會諗下點增值自己。因為當你有咁多時間，就冇藉口話自己忙而唔練結他。我自己都學識喺看似唔太好嘅情況當中活好自己，呢個係今年自己最大嘅收穫。」

自疫情爆發後，陳蕾已有近9個月時間未能返廣州與家人見面，但她透露一直有與家人保持聯絡，有時甚至與爸爸傾足幾小時電話。

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