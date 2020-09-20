全民造星III︱黃劍文完約離開ViuTV後參戰　周慧敏撐：等睇你變身

將於11月首播的ViuTV選秀節目《全民造星III》在世紀疫情下低調完成試鏡，並已開始錄影，監製「花姐」黃慧君透露，他們會在下周六（26/9）首度跟傳媒見面，而電視台前日（18/9）在官方facebook專頁上載第二條宣傳片，除了宣布導演彭秀慧和唱作歌手林二汶擔任今屆導師外，亦公開更多參賽者身份。由於《造星III》採用全新賽制，只接受已入行者參加海選，角逐「再培訓」名額，所以預告裏出現的面孔，統統都是已經出道藝人，部份名字令人頗為吃驚，包括現年37歲的唱作歌手黃劍文。 撰文：游大東

黃劍文今年7月在個人Instagram宣布，早於5月已經完成合約，離開ViuTV，但旋即以自由身身份參加《全民造星III》。（資料圖片）

談到黃劍文最為觀眾熟悉的作品，必然是2016年為ViuTV開台劇《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》作曲兼演唱的主題曲《我們的》，事實上，當年亦是黃劍文的事業轉捩點。

時間回到2007年，彼時才24歲的黃劍文開始追逐自己的歌手夢，開始於婚禮、咖啡店、酒廊和旺角西洋菜街行人專用區演唱，又曾參加多個選秀節目，包括台灣的《超級偶像》（2007）、《華人星光大道》（2011）、中國大陸的《拉芳星光大會》（2010）、《快樂男聲》（2013），以及香港的《英皇新秀歌唱大賽》（2008）、《超級巨聲》（2009）和第四季《中國好聲音》（香港區／2015）。

黃劍文簽約大國文化成為ViuTV藝人後，曾於2018年推出個人專輯《Priceless》。（網上圖片）

及至2016年黃劍文正式簽約「大國文化」，成為ViuTV藝人和歌手，兩年後推出首張個人專輯《Priceless》，惟相比同公司其他藝人，工作量明顯不多，去到今年7月，他透過社交媒體宣布，早在5月已經完約並離開ViuTV，暫時以自由身創作歌手的名義繼續「行走江湖」，但原來他已靜悄悄參加《全民造星III》。

周六（19/9），黃劍文在個人Instagram分享節目的宣傳截圖，確認參加《造星III》，他說：「感恩係四年前有機會入行，憑着一首自己作品《遠走》和ViuTV瑪嘉烈與大衛主題曲《我們的》正式出道。完咗四年合約，諗住離開一下沈（沉）澱下，之後知道《全民造星3》嘅消息，我鼓起勇氣參加，為夢想繼續努力，希望有唔同嘅嘗試，接受更多嘅挑戰，希望大家多多指教多多支持，我會加油努力。」

周慧敏近年經常跟黃劍文合作。（instagram.com/kimmanw）

4年前，黃劍文為ViuTV開台劇《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》演唱的插曲《尋找消失的過去》，旋律正是出自周慧敏手筆。（YouTube截圖）

周慧敏留言力撐：等睇你變身！

帖文一出，立即獲得不同公司舊同事按讚和留言支持，包括強尼、王頌茵，MIRROR成員Anson Kong和Jeremy（李駿傑）等等，就連「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）亦有留言力撐：「等睇你變身！」而劍文語帶興奮回應：「多謝你一直嘅支持同鼓勵！」事實上，周慧敏近年經常跟黃劍文合作，2016年《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》的插曲《尋找消失的過去》，就是Vivian的創作，而為紀念入行30周年而舉辦的巡迴演唱會，黃劍文亦獲邀擔任表演嘉賓。

除了黃劍文外，將會在《造星III》亮相的已出道藝人包括：出道7年的歌手葉巧琳，女子跳唱組合Bingo成員Odi（陳康琪）及Carman（關嘉敏），出道5年的As One成員嘉茵，出道18年的E-kids成員Alan（林詠倫），ViuTV小花李昭南（Mishy）和蔡寶欣（Pony），以及在TVB劇集《那些我愛過的人》裏，飾演黃翠如繼子朱嘉炳，以及在ViuTV新劇《男排女將》擔正的顧定軒等等。

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