《光年之外》《憑什麼》後　億萬Cover女神孖邱鋒澤Jam新歌又鬧交

新加坡創作歌手文慧如與相識多年的好友邱鋒澤再度合作，在新歌《Messed Up》演繹情侶分手時的互相爭執、檢視，讓兩人不禁懷疑：「過了這麼久還繼續對罵，我們的感情到底是有多差？」

該曲是雙方繼2018年合唱《憑什麼》之後，推出的「分手系列」第二部曲，節奏無比強勁，邱鋒澤表示彼此都滿適合激昂的唱腔，錄音過程非常過癮；文慧如則大讚邱鋒澤帶有旋律性的饒舌很厲害，更特別感謝他在忙碌工作之中暫時抽身力挺，讓邱鋒澤有感而發地說：「這次的合唱勾起了很好的回憶，我們認識了那麼久，彼此都成長了很多，歌曲製作方面也成熟很多。」

文慧如與邱鋒澤曾男女對唱多首正歌，早年一起翻唱G.E.M.的《光年之外》得到過千萬點擊率：

他們在《Messed Up》MV飾演情侶，許多互動劇情都一次OK，戲劇童星出身的文慧如再次展露極具張力的表現，收放自如的演技讓邱鋒澤相當佩服，直呼：「文慧如真的沒有偶包，妳真的太會演，可以去報名金馬獎了！」然而文慧如感受大不同，坦言：「其實和好朋友演深情對望的戲碼，真的是滿尷尬的！」MV於22日晚上8點上架。

文慧如因翻唱黃明志的《漂向北方》創下YouTube千萬點擊而爆紅起家，人靚歌甜，積累了不少Fans：

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