梁文禮鬧Anson Lo歌迷「行賄」　送禮誘DJ播歌：粉絲行為偶像埋單

與「Do」姐鄭裕玲一起主持電台節目《口水多過浪花》的商台DJ麻利，5月時在社交網站分享討論正音的文章，希望新一代歌手開始重視咬字，隨即惹來一眾姜濤支持者不滿，並展開罵戰，事後姜濤親自為「姜糖」行為道歉。

事隔4個月，DJ梁文禮昨晚（23/9）在Instagram貼文，指責MIRROR粉絲近日透過私訊，質問他們為甚麼收到禮物後，不播放自己偶像的歌，更揚言若偶像在1月1日年終頒獎禮中拿不到獎，就不會再支持商台。

梁文禮以「粉絲行為．偶像埋單」為題，公開指責粉絲送禮物迫DJ播歌的行為如同賄賂。（梁文禮Instagram截圖）

梁文禮以「粉絲行為．偶像（賣）埋單」為題，公開指責粉絲行為如同賄賂：「首先，DJ因為收到禮物而去播歌已經唔啱，屬於『賄賂行為』；另外我哋唔頒獎畀你偶像就唔支持，呢方面係『威脅』，仲有，首歌並唔係零播放亦有上到榜。」而麻利亦在Instagram限時動態上指：「粉絲行為，冇偶像要埋單。睇清楚，冇人要為你嘅行為埋（單），冇需要，亦都唔需要。自己做嘅事自己負責任，有咩第時要懺悔嘅時候自己諗下。分分鐘你仲要多謝有人同你玩呢啲遊戲！」

麻利直言：「粉絲行為，冇偶像要埋單。」（麻利Instagram限時動態截圖）

有報道指，今次因MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）歌迷不滿903 DJ只播另一成員AK（江𤒹生）新歌而引起事件，該歌迷更串AK唱歌經常走音及靠黐DJ上位。Anson Lo對事件未有正面回應，只透過Instagram限時動態表示：「在這年，有機會錄音，有機會出歌，已經是一件要感恩的事情。每派出一首歌，最重要的是大家能否感受到歌曲的意義和energy，其他的考慮，或許都看似重要，但其實都是其次。謝謝每一位依然支持我的人，近日為第三首歌籌備當中，需要更多的正能量去完成，互相欣賞，互相尊重，才是現在大家最需要的。」

至於AK就透過Instagram限時動態，對受影響的人致歉，又指：「每一首歌都是我們學習的機會，希望每次都可以突破自己，比上一首進步，無論成績如何，有你們的支持已經很足夠，希望大家可以繼續開開心心地支持我們。我們只是一群剛上線的小伙子，十二子一定會繼續一起成就解鎖，未來還有很長的路大家一起走下去吧！」

AK就事件致歉。（Anson Kong Instagram限時動態截圖）

至於身在台灣的姜濤亦在Instagram指：「我覺得音樂最重要的就是能否讓別人真心的感受到你要表達的東西，無論最後歌曲本身得獎與否，我覺得都是其次。我知道很多支持我的人，對於別人不喜歡我或者我的歌這件事很敏感，很感謝你們的支持。但要知道藝術本身這件事情就是很主觀的，世界上不可能每一個人都會喜歡同一種東西，作為歌手，其實只要做到對得起自己的作品就夠了，得獎也好，不得獎也好，這些都不妨礙大家欣賞每一首歌曲。還是那句話，寧願做一個大家覺得可惜的人，也不要做讓大家覺得不值的人。」記者曾就事件向MIRROR經理人查詢，對方沒有正面回應：「了解下先。」