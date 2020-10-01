金曲獎最大遺珠？八三夭《想見你》主題曲唱廣東話竟與港產片有關

台灣樂隊八三夭，今年為爆紅台劇《想見你》演唱主題曲〈想見你想見你想見你〉（下稱：〈想見你〉）。《想見你》劇集更於台灣以外多個地區大受歡迎，〈想見你想見你想見你〉一曲亦受到劇集影響，於各地爆紅，引來不少樂迷翻唱，甚至填上當地語言的歌詞。

本地亦有不少本地歌手翻唱，例如馮允謙、戴祖兒、胡鴻鈞等。為了答謝一班香港夭怪的支持，八三夭於早前推出了〈想見你想見你想見你〉粵語版，歌曲推出，隨即受樂迷歡迎，一躍成為KKBOX新歌榜第一位！這次KKBOX有幸邀請八三夭與香港校園大使進行視像訪問，大談以粵語演繹歌曲的故事！

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鍾情粵語 因小時受廣東歌薰陶

〈想見你〉一曲風靡全亞洲地區，更先後出現樂迷創作的英語、韓語、日語、泰文等三十多種語言版本。但眾多語言中，八三夭則先選擇了粵語作為第一個版本，更有本地詞人周耀輝填上歌詞，作為本地夭怪當然十分高興！

但相較其他語言，粵語市場較小，因此不禁令人好奇，甚麼原因導致他們會想以粵語翻唱呢？八三夭直言，市場問題並非考慮因素之一，他們在眾多語言當中之所以選擇粵語，全因他們小時候已經受到大量粵語歌曲和廣東文化薰陶，令到他們躍躍欲試以粵語演唱！

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港產片陪伴成長竟然想參演劇集

早前八三夭客串台劇《炮仔聲》引起不少迴響，適逢他們演唱〈想見你〉粵語版，因此問到他們如果可以參演一套香港劇集或電影時，會有何選擇。只是他們的答案非常令人意想不到：小橘的回答竟然是《真情》，他更指自己每一集都有看！阿電則選了《賭神》系列，最想扮演看底牌的神情；阿璞則想出演《無間道》；霸天就想演周星馳在《大話西遊》的角色，未知他知否甚麼是「登登登登登」呢？（笑）而劉逼更選了年代更舊遠，於1991年上映的《縱橫四海》，惹來一眾團員笑他「老」。

當問到他們為何如此熟悉港產片，他們則指原來現在台灣電視台仍然有24小時播放港產片，劉逼更平反說：「你們笑《縱橫四海》舊，可它昨晚還在（電視上）播。」

粵語九調考起八三夭 努力嘗試望樂迷喜歡

雖然八三夭於這次以前，早已試過以粵語演唱，但由於粵語的九音六調，即使他們覺得很像閔南話，對非以粵語作母語的他們亦很難唱得標準。因此他們這一次除了努力練習以外，更找來了粵語的製作人配唱。主音阿璞笑言粵語真的很難，希望香港樂迷聽到這個版本會喜歡。作為台灣藝人的八三夭特意選粵語演唱，而且更下足功夫，屬用心之作，本地樂迷應已心滿意足吧！（感動）

肺炎疫情嚴重無法來港 望疫情過後再來港見「夭怪」們

新冠肺炎肆虐，導致大大小小的演唱會或演出都取消，香港樂迷想出國觀看演出亦舉步維艱。相反台灣疫情受控，八三夭在今年8月底於高雄巨蛋舉行演唱會，慶祝成軍17周年，更準備了不少很久沒有演唱的曲目給樂迷。

早於成團時他們便來港到Back Stage演出，香港對他們而言有著特別意義。對香港的夭怪們無法參與，八三夭亦大嘆可惜。八三夭到訪問最後說到希望疫情過後，可以來到香港，繼2019年於麥花臣演出後，可以到更大的地方演出，就讓我們一同期待他們的到來吧！

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