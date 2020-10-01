楊丞琳新歌《SINGING IN THE RAIN》有洋蔥　借兩句歌詞憶黃鴻升

楊丞琳將於11月攻蛋舉辦20周年演唱會，先前預告每月會釋出1首作品，新歌〈SINGING IN THE RAIN〉無預警在日前上線，「總會想到你和過去所有美好回憶」、「我會好好的，好好的生活」兩句歌詞勾起粉絲的痛，難過直喊想把這首歌送給上月逝世的黃鴻升（小鬼）。

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歌曲由金曲製作人米奇林和許哲珮擔任製作和配唱製作人，想表達的主題正是「想念」，無論是分隔兩地的愛人、已經離開的家人、失去聯繫的朋友或是生命中經歷過的美好往事，楊丞琳說：「這次唱歌的方式很chill、很慵懶，看似簡單的心情傳達對一個人的思念，帶一點倔強。」許哲珮大讚楊丞琳的英文唱法帶些日本偶像的率性，「是種咬字的重音，很迷人也非常有辨識度。」

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不過有支持她的粉絲在YouTube留言揪出英文歌詞文法疑似有錯，不忘附上更正後的用詞，並強調「歌好聽，唱得也好聽」。這次楊丞琳在MV中和帥氣男模有不少對手戲，她笑言近年來演得不是女兒失蹤就是人生抉擇的戲，已經很久沒有好好詮釋感情戲了，令人期待。

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