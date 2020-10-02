直播︱周柏豪追月夜抗疫音樂會　為建造業籌款：向工友講聲感謝

第三波新冠肺炎疫情近日有緩和跡象，確診數字顯注回落，但疫情拖累經濟，不少人都面對生計問題，當中包括建築業工人。為此，建造業議會發起「抗疫關愛行動」，8月底在九龍灣「建造業零碳天地」首次舉辦網上音樂會《抗疫關愛行動──梁詠琪「打打氣」音樂會》，由梁詠琪（Gigi）開金口為工友打氣。

事隔一個月，「抗疫關愛行動」將於今晚（2/10）追月夜舉行第二擊：《抗疫關愛行動──周柏豪你的後援音樂會》，期望繼續團結各界齊心抗疫，鼓勵大眾實踐低碳生活，更讓市民特別是建造業工友感受中秋佳節的氣氛。音樂會將於晚上8時舉行，屆時《香港01》網站和手機應用程式，以及「01娛樂」和「01眾樂迷」facebook專頁屆時會同步直播。

「抗疫關愛行動」將於今晚（2/10）追月夜舉行第二擊：《抗疫關愛行動──周柏豪你的後援音樂會》，屆時周柏豪會顯唱多首作品為建造業工友打氣。（建造業議會提供）

能夠受邀參與今次演出，周柏豪坦言希望能一盡自己的綿力，讓更多人關注一直為社會默默付出的建造業工友，他說：「受疫情影響，某些行業還可在家工作，但建造業工友們為了繼續令社會正常運作，無論風吹雨打仍堅守崗位，我好希望藉今次音樂會，向你們講聲感謝和致敬。」

《抗疫關愛行動──周柏豪你的後援音樂會》現場情況：