黃妍直播首唱《遲起的鳥兒有蟲吃》　大方自爆：好多歌都喺床上作

黃妍（Cath）日前以「開箱」為主題舉行線上直播，為觀眾送上連番驚喜。演出當晚正值紅雨，因此吸引不少歌迷欣賞。她不但先後演繹《貪睡的人》和《讓我逃離平庸的生活》（原唱：白安）等作品外，更首度演唱新歌《遲起的鳥兒有蟲吃》。

Cath日前以「開箱」為主題舉行線上直播，與樂迷一同渡過紅雨的晚上。

當晚黃妍先在卡其色巨型立方箱前自彈自唱《自然醒》，其後她打開箱子，原來裏面佈置都是黃妍最愛的房間擺設。她在直播中坐在小睡床上抱著結他唱歌，剛好就是她在現實生活中的寫照：「其實我有好多歌都係喺床上面作，所以喺呢個位（床邊）係最舒服，仲要呢度有隻公仔好似Moon Moon（黃妍愛犬）！」

盧廣仲《就像白痴一樣》是主題曲

除了演繹自己的作品外，黃妍亦因應主題翻唱其他歌手的作品，她笑指當晚其中一首翻唱歌，盧廣仲的《就像白痴一樣》，正是她的主題曲，因為歌詞中「剛才想要說什麼／下一秒就全忘掉」的情況經常出現：「突然間我上一句想講啲乜，我真係可以完全唔記得。其實今日最難嘅任務係記歌詞，我頭先化妝嘅時候，成個人呆滯咗，係咁背歌詞，背到我就嚟癲咗，但係嚟度都可以唱錯歌詞，所以盧廣仲嘅呢首歌真係講中晒我嘅心聲！」Cath最後滿足觀眾要求，以《牆身有裂》為直播劃上句號。

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