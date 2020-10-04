金曲獎2020惹爭議　魏如萱1票險勝王若琳　新人獎激戰3輪才分勝負

第三十一屆台灣金曲獎得獎名單昨晚公布，在演唱組十九位評審的投票下，評審團主席陳鎮川形容：「是入圍名單的精華版，獨立、主流完美融合，阿爆這麼多面相，男、女歌手都偏文青，主流跟獨立音樂完美融合，是年輕世代要左右音樂圈的時候了。」

在最佳國語男歌手方面，吳青峰毫無懸念獲得壓倒性勝利，在第一輪投票直接超過半數，離開蘇打綠團體後持續製造驚喜，並同時掌握音樂精緻度，是他致勝原因；而國語女歌手則是經過兩輪投票，魏如萱以一票之差險勝王若琳，評審一致認為以王若琳的年紀可以挑到這些翻唱歌曲，更細膩詮釋到突破翻唱，是很難能可貴的事，但魏如萱現場演唱的功力讓許多評審崇拜，尤其在氣音掌握度精準，有評審說道「王若琳怎麼唱就是王若琳，是渾然天成的歌手，但魏如萱給了很多新的東西」，也成為她出線的助力。

而評審討論最為激烈的則為「死亡之組」之稱的最佳新人獎，直至第三輪投票才由持修一票險勝高爾宣，創作類評審鍾愛持修，認為獨立歌手的格局電子音樂卻做得很有國際觀，創作能量非常像未爆彈，而他專輯為全創作也成為加分原因之一，但也盛讚9m88已是非常成熟女歌手、高爾宣則是自帶氣場天王。而持修為陳鎮川旗下歌手，外界難免有「內舉不避親」的疑慮，陳鎮川強調自己是棄票、也沒發言權，「也不要覺得大家很給主席面子，連拉票機會都沒有」。

年度歌曲的入圍六首歌曲有「時代意義」V.S.「時代流行」的氛圍，評審除了考量傳唱度、流行度、時代意義，透過長時間的討論就怕有激情後的錯誤，最後有評審認為「年度歌曲可以想到當時發生什麼事，有任何爭議應該扛下來」，因此時代意義初步就勝過時代流行，而阿爆（阿仍仍）的「Thank You」歌曲溫暖、療癒，在疫情後獲得最多的共鳴。陳鎮川不忘表示：「今年的評審很有勇氣，喜歡就喜歡。」

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