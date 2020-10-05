金曲獎｜持修入男廁「整排男士轉頭看」嚇到尿不出：有上過女廁…

第31屆金曲獎頒獎典禮在3日順利落幕，最佳新人獎項由張惠妹的愛徒持修奪得。持修在典禮前分享帶了一張噴火龍閃卡作為幸運物，果然抱回獎項，留著一頭烏黑長髮的他，因為怕熱，希望老闆張惠妹可以同意他把頭髮修短，持修在慶功宴分享曾因為長髮外型，走進男廁被投以異樣眼光。

持修的五官清秀、皮膚白皙，齊眉劉海、長直髮，讓他常常被誤會是女生，他對別人看他的反應已習以為常，「沒有很常（認為），可以說是百分之一百，只要有出門，我不會預設別人開口叫我『先生』，叫妹妹、小姐都是預料中的事情，沒什麼感覺，可怕的是我去捷運上廁所，我要進男廁，走進去整排的人看我尿尿。」

+ 4 + 4 + 4

持修曾因上男廁被注意，嚇到尿不出來，他有一次試過上女廁，不過心理無法調適，之後都在家解決才外出，「有次我很急，進去整排都在看，我快要爆炸，那次嚇到，我之後就去女廁，別人沒說什麼，但我覺得為什麼要因為別人改變，我就在家尿，尿完才出門。」

怕熱的他希望頭髮可以再短一些，至於想剪掉多少？持修手比劃著胸前，約剪去5公分的位置，表示：「我自己蠻喜歡長髮，沒想到這麼長，吹頭髮很不舒服，吹完頭差不多又要洗了，我很會流汗，想要短一點，但還是想要長髮。」

↓↓↓「我要進男廁，走進去整排的人看我尿尿…」點圖看更多持修IG照片↓↓↓