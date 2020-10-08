衛蘭線上音樂會精華　演唱網民熱捧《她整晚在寫信》兼多首非主打

衛蘭Janice上周在JOOX Staycation Live線上音樂會上獻唱了多首充滿正能量的歌曲，以音樂陪伴樂迷渡過非常時期，除了早前引來網民熱烈討論的歌曲《她整晚在寫信》以及《低半度》外，衛蘭亦送上她以往較少在Live演繹的Side Track，包括《鐵蘭花》等，滿足忠實粉絲的願望。

在Live中，她亦帶來兩首R&B風格的翻唱作品，包括本地樂隊R.O.O.T 的《人間有愛》以及來自LA 的樂隊Moonchild的《The List》。衛蘭表示自己最近非常喜歡聽這類型音樂，因此跟大家分享。

衛蘭在音樂會中唱了多首Side Track。 (JOOX)

她亦提及，疫情期間曾打算在社交平台上開Live與歌迷加強互動，但由於她最近正忙於錄製新歌《帶走你的垃圾》，所以尚未有機會。她表示是次製作首次兼任監製和編曲的角色，非常享受整個製作過程。她又透露：「大家很快就可以聽到由我作曲的新作品，我都期待在作曲方面有更多新的突破！」接下來衛蘭將會先推出四首單曲，然後計劃推出一隻Jazz大碟。她表示，自己本身十分喜歡唱Jazz，加上可能有機會到北京錄音，所以十分期待整個製作過程。

點擊影片即聽cover歌曲《人間有愛》、《The List》：