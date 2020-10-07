尚羚邊旅行邊錄自資專輯　老公阿正＠RB出錢出力：分分鐘平過香港

RubberBand隊長兼結他手阿正（馮庭正）與老婆尚羚（Sherine，前名黃淑玲）今日（7/10）現身尖沙咀，一同為後者自資推出的爵士唱片《TWO FOR THE ROAD》監聽母帶。阿正透露，Sherine在周遊列國期間完成專輯錄音：「好多時（錄音）都係即興，既然我哋去咗嗰個地方，就試下搵呢個樂手去錄音。樂手、錄音室嘅費用一定要畀，但係我哋唔係去好華麗嘅錄音室，所以價錢其實唔係好貴，分分鐘平過喺香港！」

阿正陪老婆Sherine為爵士唱片《TWO FOR THE ROAD》監聽母帶。（葉志明攝）

Sherine提到，自己本來打算今年初推出專輯，但因疫情及自己懷孕等因素，決定延至明年3月生日時推出：「本來想喺今年8月嘅HI-FI展（香港高級視聽展）做簽唱會同現場演出，但係延期咗，加埋自己有咗BB，所以有啲嘢都唔好太急，再做好啲。」阿正坦言，比起RubberBand新專輯，自己更期待老婆心血面世：「佢真係擺咗好多心機落去，唔係話唱得好唔好，我覺得（Sherine）係比起之前張碟有好大進步，呢個已經係一個值得拍手嘅事。（畀呢張碟幾多分？）70分，仲有好多進步空間。」

比起RubberBand新專輯《I》，阿正更期待Sherine心血面世。（葉志明攝）

至於RubberBand原定在11月中將舉行新碟《I》發布會，阿正指將改為網上舉行。被問到今次專輯名命名原因時，阿正指當中有一個隱藏意思，留待歌迷在碟中發掘。