Nowhere Boys演唱會企位飛3分鐘內售罄　主音Van：要保持社交距離

雖然新冠肺炎未來或出現第四波疫情，但樂隊Nowhere Boys決定如期在11月4日晚上，假灣仔修頓場館舉行《最後的搖滾 The Final Movement Live 2020》音樂會。而門票今早（10月8日）十時在網上開賣，結果「企位」門票在3分鐘內已全部售罄，現只餘 「坐位」門票仍公開發售。

Nowhere Boys將於11月舉行演唱會。

企位門票火速售罄。

五位成員都對演唱會反映熱烈大為感動，矢言到時誓必拼盡全力報答樂迷支持。不過主音Van（陳維諾）未敢對疫情鬆懈，他指：「不過到時可能仍然要保持社交距離，所以我哋就算有部份係企位，都計劃到時要俾一啲指令出嚟，要求台下觀眾點樣分隔地企。」

Van指企位觀眾要保持社交距離。

Van説樂隊近排的作品《小丑》及音樂會主題曲《最後的搖滾》均屬勁力十足歌曲，相信到時台上表演一定火爆，他說：「大家真係太耐冇騷睇，所以反應好熱烈！其實我哋心入面都有一團火，近十個月都冇機會面對面同觀眾表演，好似忍咗好耐就快爆，所以到時運動量必定好大。我同結他手Ken（林宇翔）都預咗要修身，我已經減咗六磅，鍵琴手漁佬近排太忙反而重瘦咗，鼓手Nate（黃彥康）平時打開泰拳就應該冇問題。不過低音結他手『輕神』（Hansun，陳恆山） 人如其名，應該就唔使減磅呀。」

鍵琴手漁佬（簡豪銳）指出，去年8月發行專輯《Journey to Nowhere》時舉辦過一場《Destination Nowhere》音樂會後，當時已經計劃短期內會再做一個音樂會，但因疫情原故而延至十一月，他說：「2020年大家都經歷咗好多嘢，我哋所有嘅感受都擺晒喺《最後的搖滾》入面，所以首歌好有戲劇性同力量，就好似經歷咗高低跌蕩嘅旅程，而家作出一個圓滿嘅總結。好期待11月4日喺修頓場館為大家演奏《最後的搖滾》。」