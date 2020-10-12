傳楊千嬅搶贏好友陳奕迅獲紅館檔期　12月中開個唱賀出道25周年

自年初爆發新冠肺炎（COVID-19）起，幾乎所有歌手的公開演出都被迫取消或者延期。雖然張敬軒將在11月22-25日於紅館舉行《張敬軒 X 香港中樂團盛樂演唱會》，成為在疫境下首位在紅館舉行售票演唱會的歌手，但在疫情或會有第四波爆發下，能否如期舉行仍是未知之數。

張敬軒或成為疫境下首位在紅館開大型演唱會的歌手。（資料圖片）

據悉紅館已經開始向今年5月起被取消或延期的歌手獲發優先期，相繼定於明年補場，唯至今包括莫文蔚、MIRROR、梁漢文、AGA、方皓玟等歌手的紅館個唱，至今仍未落實延期至何時。不過據媒體報道，2018年初在紅館舉行跨年個唱的楊千嬅，入紙爭取今年12月紅館檔期，最終搶贏好友陳奕迅，並無懼冬天爆發第四波疫情的風險，按計劃於12月中舉行個唱。

據媒體報道，楊千嬅成功爭取今年12月紅館檔期，並按計劃於12月中舉行個唱。 (梁碧玲攝)

千嬅上年起從廣州出發，舉行《My Beautiful Live楊千嬅世界巡迴演唱會》，至今在內地、澳門、澳洲、加拿大等地完成超過30場演出。她一早決定以香港作為巡唱終點，與本地歌迷慶祝出道25周年。