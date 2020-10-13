Anson Lo、AK，Jer@MIRROR三度同步出歌　《風靈物語》難度或更高

人氣男子組合MIRROR三位成員盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）及柳應廷（Jer）繼早前同時推出新歌後，事隔兩個月，他們將於明天（14/10）第三次同步推出今年最後一首派台作品，分別是Anson Lo的《角落生物》、AK的《金星女孩》以及阿Jer的《風靈物語》。

三子將再次同步推出今年最後一首派台作品。（IG/ @mirror.weare）

AK曾在訪問中透露會將擅長的跳唱曲風留待第三首單曲中，早前的兩首Solo歌《特登》和《蝸牛》都有MV女主角，未知《金星女孩》是否真的如他所講走跳唱路線，而今次又有沒有MV女主角呢？

阿Jer的《風靈物語》跟《水刑物語》以及《迴光物語》一樣以元素作為主題，他希望透過一系列有故事性的歌曲，幫助自己在樂壇上定位。唱功了得的阿Jer歌曲難度一次比一次高，相信《風靈物語》會再次挑戰他的音域。而Anson Lo的兩首派台作品《一所懸命》，《Burn Out》都是主打跳唱的快歌，他在IG透露今次的《角落生物》將會是「第一首慢歌」。不過一切都要留待明天揭曉，鏡粉們就先期待一下！

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