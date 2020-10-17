田馥甄《無人知曉》比爾賈執導MV極唯美　一夜白頭隱喻有洋蔥

Hebe田馥甄新歌〈無人知曉〉MV終於上線！她在MV裡不但以一頭白髮示人，還崩潰狂舞，詮釋一段無疾而終的戀情令人揪心。

田馥甄個人第五張專輯《無人知曉》上個月推出，同名主打歌MV日前才上線，這支由比爾賈操刀的MV，劇情描述田馥甄飾演一位從另一個星球來到地球的外星人，與人類有了情感邂逅，但這關係卻只能自己體會、註定無法善終。其中有場戲在復古公寓取景，田馥甄獨自在浴室跳著染髮舞，最後直接浸在放滿荷葉的浴池，隱喻無法和對方白頭偕老，至少為對方一夜白髮。

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比爾賈這次拍攝給出各式奇怪指令：貓咪爬、拿樹葉擋臉、電影院椅子上仰身倒頭、歇斯底里大笑丟爆米花、床上蹦跳，在肢體律動、表情，甚至連皺眉頭方式都要求精準到位，其中一幕更得呈現「生氣的臉、但嘴巴是要笑的」，田馥甄一一完成導演的要求後笑說：「我真的沒有愧對瑜珈老師，全身肌肉發揮各種沒有想像過的潛能。身體的骨頭肌肉都派上用場了，喜歡這種不停挑戰自我、達成導演任何指令的目標，解鎖！」

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〈無人知曉〉可說是專輯裡最可憐的一首歌，MV裡田馥甄帶上墨鏡披著一頭白髮在信義區街頭游蕩的片段，具有戲劇張力，田馥甄說坐在地板對嘴時，投入情感不自覺淚水盈眶，配音時在錄音室再度觸動情緒而落淚。

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作詞人葛大為形容：「如果〈懸日〉的故事裡沒有壞人，那麼〈無人知曉〉這首歌裡的我們，就都是壞人了。」也感性表示：很少寫如此真實又慘烈的歌，或許是因為田馥甄總能適時提醒我們，我們都經歷過的生命之重、愛情之痛。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：田馥甄〈無人知曉〉MV虐心上線，一夜白髮拍到熱淚盈眶】