數據分析2020年派台歌　有首五台冠軍歌未必橫掃四大頒獎禮歌曲獎

距離年終頒獎禮只有約兩個月時間，不少歌迷除討論四大樂壇頒獎禮會用什麼方式舉行外，亦開始預測不同獎項的得主誰屬。要代表一首歌在電台受歡迎的程度，除了這首歌在各大排行榜最後能否成為冠軍歌外，亦可從歌曲在榜內走勢略知一二，作品上榜時間越久，代表它在電台長時間維持一定的播放次數，在年終爭取樂壇頒獎禮有更大優勢。

講起今年嘅派台歌，大家又有冇心水？（資料圖片）

綜合樂壇三間電台及兩間電視台的樂壇龍虎榜，今年樂壇暫時出現兩首五台冠軍歌，外界紛紛認為它們最後能順利橫掃各大樂壇頒獎禮的歌曲獎。然而，在分析過流行榜走勢後，李克勤《格林童話》在年終頒獎禮中仍然存在隱憂。

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的結果以歌曲在叱咤903上榜期間的播放次數作準，不少樂迷都會留意榜內走勢預測賽果。今年順利奪冠的大熱作品，平均都會上榜9-10個星期。而《格林童話》卻只是上榜8個星期，在結算時成績或不如其他上榜更久的作品，令它躋身「專業推介·叱咤十大」時有一定難度。當然，現在離年底還有9個星期，或許流行榜走勢會發生一些意想不到的變化。

數據顯示，《格林童話》未必能如願橫掃各大樂壇頒獎禮歌曲獎。（資料圖片）

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