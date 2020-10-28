謝安琪偷步唱未發行新歌《三生一吻》　Juno致歉：唔希望侵權出現

謝安琪早前以神秘嘉賓身份現身知名填詞人周耀輝的直播平台為學生打氣，期間在唱片公司未知情之下，清唱了一首未正式發行的新歌《三生一吻》大約一分鐘，結果打亂了整個發行的部署甚至引發盜版問題。而對於今次Kay「偷步」行為，其經理人公司老闆亦認同入行15年的Kay太大意和魯莽犯下大忌，並向所有受影響的人士致歉，有消息指他急急連番開會改變策略以降低《三生一吻》被侵權的風險。而Juno亦已聯絡周耀輝並要求對方將Kay的網上清唱版本下架，周耀輝亦有順應要求於昨日（27/10）刪除片段。

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麥浚龍回覆表示《三生一吻》原定於9月推出，但因疫情關係、首輪錄音效果未如理想，所以《三生一吻》的發行日子一直往後推，近日亦溝通重整合輯推出計劃：「今次Kay嘅疏忽而影響到大家，我代佢向耀輝及參與演出的學生們、主辦單位、公司同事講聲對唔住，新歌始終未正式推出，唔希望有任何侵權問題出現。亦不想抹煞左公司一路以來的鋪排和音樂人的心血。我當然明白kay作為歌手嘅一時心急而沒知會公司，但亦因為這次的魯莽，我想向大家再一次講聲唔好意思。」至於Kay方面則暫時未有回應。

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