睇數據預測2020男歌手獎得主誰屬　許廷鏗大贏家寶座未坐穩？

距離年終頒獎禮只有約兩個月時間，不少歌迷除討論四大樂壇頒獎禮會用什麼方式舉行外，亦開始預測不同獎項的得主誰屬。上年張敬軒憑《空手而來》、《感情寄生族》等作品橫掃三大電台歌手獎，今年卻一直神隱，至今仍沒有推出全新作品，代表2020年底的樂壇頒獎禮中，將由新面孔成為大贏家。

軒仔今年沒有新歌派台，令男歌手之爭比以往更激烈。（資料圖片）

其中一位今年呼聲最高的，非許廷鏗（Alfred）莫屬。他在上年贏得「叱咤樂壇男歌手」銅獎、《十大中文金曲》「優秀流行歌手大獎」及新城「勁爆男歌手」，今年被視為最有機會接棒張敬軒的歌手。綜觀今年成績，Alfred有6首派台歌，是今年男歌手中產量最多的一位，當中包括一首四台冠軍歌《無力感》，而《Negative》和《恨》在個別流行榜中都有好表現，數據上或許能以量取勝，坐穩男歌手三甲。

許廷鏗今年產量夠多，但要成為今年各大電台頒獎禮男歌手獎得主，數據上仍有隱憂。（資料圖片）

許廷鏗橫掃頒獎禮的大敵：馮允謙

不過Alfred到底能否如願贏盡男歌手金獎，就要先問過馮允謙（Jay）。他在今年的作品都登上三大電台排行榜三甲，近期推出的《地球來的人》和《開始倒數》更是三大電台冠軍歌。加上年初派台的「903專業推介」冠軍歌《愛斯基摩人之吻》，令Jay在冠軍歌數量上跑贏Alfred。如果新歌《A New Day》在餘下9周能再成為電台冠軍歌，優勢就可以進一步擴大。

馮允謙今年成績最亮眼，極有可能成為男歌手獎大贏家。（資料圖片）

林家謙三首新歌上榜成黑馬

至於另一位叱咤三甲人選，極有可能是林家謙。他先後推出《拼命無恙》、《一人之境》和《特倫斯夢遊仙境》，在各大電台都打入三甲位置，其中《一人之境》就是商台冠軍歌。雖然產量與其他歌手相若，但論及歌曲成績，林家謙仍會比其他歌手優勝。值得一提的是，今年林家謙在TVB贏得兩首冠軍歌，數量比其他電台還要多。不過，考慮到近年《勁歌金曲頒獎典禮》絕大部分得獎者都是星夢歌手，林家謙要在TVB奪得歌手獎項，難度相當大。

上年新人王林家謙，除了唱作人獎項外，亦有望衝擊各大頒獎禮男歌手三甲位置。（《拼命無恙》MV截圖）

其他電台方面，雖然胡鴻鈞（Hubert）只有《沒身份妒忌》能登上「903專業推介」，幾乎肯定無緣「叱咤樂壇男歌手」，但這位「星夢一哥」除了TVB外，在港台、新城都有好表現，當中在港台就有三首冠軍歌，而《妳幸福嗎？》更是TVB雙周冠軍歌。數據上，Hubert除有望力壓周柏豪，奪得《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎男歌星」，更有機會在電台頒獎禮上贏得男歌手三甲。

除了TVB，Hubert在數據上亦有機會在港台和新城衝擊男歌手獎項。（胡鴻鈞Instagram圖片）