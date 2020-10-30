八三夭主音阿璞被揭校園騷掟咪　出聲明道歉：對同學產生不好示範

台灣樂隊八三夭憑神劇《想見你》片尾曲《想見你想見你想見你》走紅，早前更推出粵語版，MV在YouTube已經突破一百萬點擊次數。不過有網民揭發，主音阿璞（李賢璞）在校園演出期間用力摔咪高風，又用腳踩鼓，影片更在網上流傳。

阿璞在校園演唱會中掟咪。（影片截圖）

事發在台灣中華醫事科技大學，影片中阿璞在演唱期間突然當眾掟咪，由於設備並非樂團自備，因此影片流出後隨即惹來網民留言批評。事後八三夭亦在Facebook發表聲明道歉，指：「那晚校園演唱，為求演出完美，下午已提早至現場彩排；但正式演出時，出現器材故障問題，導致無法正常演出，只能硬撐完全場，情緒反應過度；演出完已向器材公司漢威音響表示歉意並願意全權負責與賠償事宜，器材商也是我們長久合作的廠商，也表示理解並相互道歉；台上行為對台下同學產生不好的示範，深感歉意。」

+ 8 + 8 + 8

而提供設備的漢威音響亦在Facebook發表聲明，指公司一直與八三夭合作，強調事發當晚八三夭已經主動表示歉意，並承諾賠償損壞的器材。聲明又交代事發經過：「這一次因為由於麥克風無預警的斷電，影響八三夭的演出，對於每一場都求好心切的八三夭，或許也因爲力求完美、情緒上的失控而做出這樣的舉動；兩邊或許都有問題存在。但兄弟間哪有不吵架的事？革命情感也不會因為這一次的尷尬而有疙瘩。」