周杰倫內地卡拉OK播自己歌都被控侵權　一審敗訴需賠償一萬

樂壇天王周杰倫在內地投資的卡拉OK「真愛范特西KTV」，早前被控涉及侵權周杰倫自己歌曲《彩虹》等313首歌曲，案件前日（29/10）已有裁決，結果一審被判敗訴。據內地傳媒報道，西安真愛范特西餐飲娛樂有限公司新增法律訴訟訊息，案由為著作權權屬糾紛，該公司為真愛范特西KTV的關聯公司，其中周杰倫佔有15%股權，而西安真愛服務事業股份有限公司則佔其餘85%股權。

周杰倫在內地有份投資的卡拉OK早前被指侵權，日前一審裁決指公司敗訴。（視覺中國）

原告是中國音像著作權集體管理協會，而滾石國際音樂股份有限公司是其中一間關聯企業。判決結果為原告勝訴，被告西安真愛范特西餐飲娛樂有限公司需立即停止播放涉案侵權音樂電視作品，並從他們開設經營場所的點歌系統中刪除；此外，在判決生效後十日內，被告需賠償原告損失（含為制止侵權行為所支出的合理費用）9100元人民幣（約1萬港元）。

被告需要賠償9100元人民幣。（快科技圖片）

不少周杰倫的粉絲為偶像抱不平，認為他只是佔15%的股份，不參與企業的日常營運，「不要甚麼都讓周杰倫背鍋」。亦有網民對在自家店播放周杰倫的歌都被指侵權感到不可思議，部分更笑指：「9100（人民幣）打個廣告，也太划算了。」

有網民對指控感到不可思議。（微博截圖）