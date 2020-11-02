麥浚龍因疫情延期拍攝《合唱歌》MV　10分鐘一鏡過只拍三Take完工

由麥浚龍（Juno）主理的《the album》企劃已來到尾聲，收錄在專輯內的作品向來透過歌曲及文案說故事外，亦以MV交待劇情發展。不過受疫情影響，Juno及謝安琪（Kay）在7月推出的《合唱歌》，MV要到近日才完成拍攝，並在今晚（2/11）八時面世。

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疫情下《合唱歌》MV被逼延至今晚推出。

《合唱歌》MV長達10分鐘

今次是繼5年前《羅生門》後，Juno和Kay再次在MV中挑戰一鏡到底。由於連同歌曲前後交代劇情的畫面，整支MV長達10分鐘，Juno與製作團隊在製作上花了不少功夫。

Juno說：「由於拍攝前需要度位、機器安排、演員走位等準備，再加上後期製作，《合唱歌》（MV）只能延至現在才能推出。」在MV中，Juno與Kay所飾演的董折及浦銘心，於同一空間的互動，又看似是平行時空，各不相干。Juno表示，他很想在MV中呈現董浦二人的狀態。Juno說：「董浦二人究竟有沒有到過這個空間呢？又或者這是否一個平行時空呢？我想為觀眾留下一個猜想的空間。」

雖然MV長達10分鐘，但在正式拍攝時，只用了3次便完成，Juno解釋：「《羅生門》一鏡到底拍了10多Take，但今次由機器到演員的要求規格跟《羅生門》都不一樣，今次希望大家能演繹一份陌生感，如果演太多take大家熟練了，就不夠精彩。」Juno認為最大難度除了前期設計度位之外，另外就要數負責掌鏡的攝影師：「因為他要背負幾十磅的Steadicam遊走一個空間，在差不多完成時才出現問題，大家也只能『哎呀』一聲重頭再來，不過長鏡頭有這種心跳冒汗的緊張位，但同時亦是大家的振奮位。」

《三生一吻》變專輯壓軸派台歌

早前Kay因偷步清唱未正式推出的新歌《三生一吻》而引發侵權風險，這首歌本來在《the album》企劃中需要承接Juno的《我在切爾諾貝爾 等你》，在9月底接棒，奈何疫情影響，Kay由年初起只能斷續進入錄音室外，演繹效果亦一直未如理想，新歌在變陣下成為專輯內的壓軸派台歌，配合唱片於12月推出。Juno解釋：「《三生一吻》相信是在過去三年合輯內，花了最長時間錄製的歌曲，前前後後用上9個月時間。最終未能如期推出，都覺得有點可惜，但上月終於完成，12月推出時大家要多留意。」

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《三生一吻》將由9月推遲至12月，並配合專輯推出。

《盡處》歌曲文案揭董折結局

而原定的最後一首派台歌《盡處》，就會如期在後日（4/11）推出。新歌再次打破一般歌曲長度，只有約一分鐘，Juno形容是「以美麗的方法完結今次音樂上的實驗」。在推出《盡處》的同時，歌曲文案亦會於今個星期內發表，內容將率先披露故事主人翁董折於《我在切爾諾貝爾 等你》後的結局。