Kendy孫曉賢自資出歌節衣縮食做埋兼職嗌辛苦：可能會做錯決定！

「如斯面目塵埃甚，更說優曇別是香。」Kendy（孫曉賢）單飛後以獨立音樂人身份繼續出歌，在製作《如斯》後就決定以這句延續個人音樂計劃，包括新歌《面目》。她接受《香港01》訪問時，亦談起自己自資出歌的困難，幸得一眾音樂人開出「友情價」，減輕做歌時的負擔。

Kendy目前以獨立音樂人身份獨立發展。（資料圖片）

Kendy偶然看到這句出自南宋《出山相贊》的詩句後，坦言當中意思能激勵自己繼續堅持：「呢首詩講有時候我哋睇唔到一啲事情或者人，但係我哋都要擁抱生活上好似優曇花咁靚嘅事情，佢都會帶畀我哋好多溫暖。」她希望用《面目》探討真假難分的世代，MV中又承接前作，繼續以太空人為主題，用面具比喻每個人隔著口罩與人相處的心理：「依家我哋個個都會戴住口罩，好多時同人討論都會有言語上嘅修飾，其實每個人都會用呢啲保護罩保護自己。我覺得呢個係一個好有趣嘅現象，好想用歌去記錄低呢個狀態。」

《如斯》和《面目》都是出自南宋《出山相贊》的詩句。（Kendy Suen Instagram圖片）

《如斯》和《面目》都由Kendy一手包辦曲、詞、編、監，她坦言自己需要作出每個決策，思考過程上感到辛苦：「例如要搵邊位樂手幫手，搵邊個監製一齊做，可能會做錯決定，唔知最後出嚟嘅效果會唔會有更好嘅選擇，成個過程都會遇到呢方面嘅猶豫。」但她認為，過程中能確保製作出令自己滿意的成品，令過程上所花的心血都變得值得：「做音樂人好多時都好虛無縹緲，但係去到製作嘅時候，我好嚮往呢種實在感。」

《如斯》和《面目》的MV，都以太空人為主題。後者以太空人第一身出發，在MV中戴著面具穿梭鬧市。（Kendy Suen Instagram圖片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情，令一眾自資出歌的獨立音樂人雪上加霜，Kendy當然亦不例外。自開展音樂企劃起，Kendy在眾籌平台建立帳戶，以絕密音樂分享吸引粉絲付費訂閱，但在市道不景下，幕前工作幾乎全數取消，Kendy除為網上影片創作配樂外，亦要開班教瑜伽幫補生計。當然，在音樂製作方面，Kendy亦想盡辦法減少成本：「《面目》反而唔需要動用好多錢，因為好多時都係用電子聲效，變相就唔需要搵咁多音樂人幫手彈奏，嗰度都慳咗唔少錢。」

要賣結他套現

無奈在Kendy節衣縮食下，收入依然不足以支撐音樂創作費用，故在年初要變賣兩支心儀的結他套現，幸好她得到一眾音樂人雪中送炭：「佢哋唔介意我畀唔到咁多Budget，全部都好熱衷音樂，同樣覺得依家做音樂雖然好艱難，但係如果連音樂都冇埋，個世界就會更加灰暗，我唔想放棄做音樂嘅機會。喺艱難嘅時候繼續追夢真係好辛苦，但係如果呢刻都唔試，就真係唔知幾時可以再試。」