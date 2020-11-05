【叱咤2020】我最喜愛歌曲沿用網上投票　MIRROR有機會連中三元？

商台今日（5/11）宣布，《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》將在明年1月1日，於會展舉辦閉門實體頒獎禮，由於不設現場觀眾，因此「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後一輪投票，將沿用上年取消頒獎禮時的安排，以網上形式進行，並於1月1日凌晨12時截票。

今年叱咤主題是「一切從音樂再開始」。

與其他獎項以「903專業推介」歌曲播放率作為統計基礎不同，「叱咤樂壇我最喜愛」獎項以網民投票定輸贏，就如上年在社會氣氛動蕩下，網民在女歌手、組合及歌曲獎上曾動員投票給方皓玟、RubberBand和《人話》，而最後他們亦壓過MIRROR總動員，順利成為「叱咤樂壇我最喜愛」獎項得主。

方皓玟及RubberBand是上年「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」和「叱咤樂壇我最喜愛的組合」得主，前者更憑《人話》贏得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。 (影片擷圖)

不過，即使要號召網民或粉絲投票，歌手或歌曲在網絡上要有足夠的支持者，才能有力競逐這個獎項。若然看看歌手在Instagram的追蹤者數，就不難理解，為何某些歌手的作品會成為最後五強常客。

前年網民為求聽到古天樂唱歌，於是動員投票，最終古天樂順利奪得當年「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」。而他與謝安琪合唱的《(一個男人)一個女人和浴室》，亦成為當年「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」最後五強。 (梁碧玲攝)

如果Fans真係總動員投票，呢10首歌最有機會攞獎：