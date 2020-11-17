新城12月30日商場搞實體頒獎禮　周柏豪感新鮮：兩年冇見過咁多人

新城電台今日（17/11）舉行記招，宣布將在12月30日下午於商場舉行《新城勁爆頒獎禮2020》，盼與現場觀眾近距離接觸。記者會邀得陳柏宇、周柏豪、泳兒、馮允謙和Dear Jane等歌星出席。

新城電台舉行記招，為《新城勁爆頒獎禮2020》造勢。（梁碧玲攝）

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新城知訊台執行總監程凱欣（Karen）透露，今年將沿用上年做法，在實體頒獎禮前率先頒發部分獎項：「舊年嘅《勁爆頒獎禮》已經唔只係得一日嘅頒獎典禮，而係一個橫跨住幾十日嘅活動，喺唔同嘅地方頒獎，亦都會有一個實體頒獎禮。好多朋友都話好特別同精彩，唔會淨係喺限定會場，只係得限定人數嘅觀眾參與到。秉承住上年所有同事嘅努力，今年更加會喺呢個基礎上面更進一步。」

程凱欣指新城今年一定舉行實體頒獎禮。（新城電台提供）

Karen接受傳媒訪問時承諾，今年必定會舉辦實體頒獎禮，讓歌迷可以近距離看到偶像得獎和表演的場面。不過，要在商場舉行活動前需要申請相關牌照，因此確實地點仍是未知數，被問到若申請失敗會否改在電台頒獎，Karen即指：「實體頒獎禮一定搞，我哋真係好想喺商場搞，可以同觀眾玩遊戲，但若然因為限聚令而申請唔到，我哋都會有個後備方案，但係就變咗唔對外啦。」

舉行實體頒獎禮的其中一個目的，是希望有更多樂迷可以體驗今年設計的AR小遊戲。（梁碧玲攝）

今年亦新增AR技術遊戲，讓樂迷與歌手隔空互動。會上亦有歌手率先體驗，其中周柏豪配合HANA菊梓喬彈結他的動畫，在台上突然唱起生日歌。下個星期才生日的HANA即向柏豪解釋，而柏豪就說要提早為HANA送上生日禮物，相當窩心！他在會後接受《香港01》訪問時坦言，對實體頒獎禮舉行在即百感交集：「係新鮮嘅，但係都好熟悉。因為有差唔多兩年冇見過咁多人，頭先見到咁多個歌手朋友，我都有同佢哋打個招呼。新鮮在於好耐冇見過啲歌手朋友，熟悉係之前連續十幾年都有出席。」

周柏豪抽中與菊梓喬的AR動畫互動。（梁碧玲攝）

談到今年的樂壇成績，周柏豪感激粉絲繼續支持自己所有幕前工作：「《劫後餘生》喺唔同嘅流行榜上面都有好嘅成績，好開心，大家對自己幕前嘅工作都繼續支持，希望繼續努力，因為2020就快過。其實我唔想2020咁快過，我希望疫情快啲走，2020仲有時間畀我哋追趕返。」談起女兒成長，他亦十分開心：「可以完全陪到個女先係人生最大嘅成績，佢由乜都唔識，到知道自己同爸爸中文名，原來佢都就快一歲，同佢相處真係一個好好嘅緣分。」

周柏豪直言對頒獎禮既熟悉又陌生。（梁碧玲攝）

早前商台決定，明年元旦日（1/1）將在會展舉行《叱吒樂壇流行榜頒獎典禮》，但為保障出席者安全，會場將不設觀眾席。而港台則再度取消實體頒獎禮，並將在明年1月16日以特備節目形式公布《十大中文金曲》得獎名單。