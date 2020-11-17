勁爆2020︱被視組合獎大熱　Dear Jane指機會微：已經過咗巔峰

Dear Jane今日現身會展，出席《新城勁爆頒獎禮2020》記者會。談起早前在《銀河修理員》MV其中一個經過的酒吧中舉行網上音樂會，結他手Howie透露當晚本來因應天氣轉冷而安排穿上大絨褸表演，未料氣溫回暖，在未能更改戲服下唯有強忍熱力演出。他笑言：「我依家先明白好多人話『夏天著冬天衫，冬天著夏天衫』拍嘢嘅感覺，但係我哋太耐冇做live啦，我哋都唔知究竟係因為件衫而熱，定係純粹係因為熱情。」

Dear Jane今日現身《新城勁爆頒獎禮》記者會，並與鄭欣宜玩AR小遊戲。（梁碧玲攝）

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今年商台和新城相繼宣布舉行實體頒獎禮，四子直言感到高興，尤其Howie已經有9個月沒有外出，如今終於可以盛裝出席公開場合，但他自爆在疫情期間肥了不少，平日亦不如其餘三位隊友般勤力做運動。其他隊友被問到會否幫Howie一把，相約一起做運動減肥時，低音結他手Jackal直言：「我哋都唔夠堅持！」主音Tim就笑指：「其實Howie都唔算係肥啦，不過我都叫佢間唔中做下掌上壓，抬結他都容易啲啦！」

Dear Jane四子相當期待實體頒獎禮到來。（梁碧玲攝）

今年的《銀河修理員》和《哀的美敦書》都在樂壇大熱，而新歌《最後一間唱片舖》都在樂壇排行榜上有好表現，被問到今年有否信心能承接上年好成績，於組合獎再下一城，Howie則笑指：「上年嘅成績真係好好，但係對我嚟講，我覺得自己已經過咗個巔峰啦，高位已經過咗去，依家下滑緊。」而Tim則指完全沒有想過成績，只對自己能如願在今年出新碟感到高興：「舊年年尾已經話想做呢件事，終於去到今年年尾先成事，下個月就出，對我哋嚟講係一個好大嘅成就，今年嚟講已經好足夠。」