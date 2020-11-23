張敬軒演唱會｜軒仔爆遮遮現身日期：睇下可唔可以叫佢坐你隔離

張敬軒今日（22/11）於紅館舉行《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》頭場，在第二部分戴上長假髮，並換上全白短裙現身。在演唱《無忘花》和《追風箏的孩子》後，他透露本來安排約20位舞蹈員同台演出，但考慮健康風險下，不能安排太多沒有戴口罩的人士演出，故只能減至4人。

隨後軒仔既唱出《披星戴月》、《青春常駐》等名作，又演繹從未於音樂會演繹的《悔過詩》。及後軒仔注意到有歌迷舉起麵包道具，又大爆工人姐姐入場日期：「你27號嚟唔嚟呀？我睇下可唔可以叫遮遮坐你隔離啦！」期間有觀眾詢問軒仔會否請廚師，他就指：「炒幾碟小菜嚟試下先啦！」

第二部份，張敬軒以一身中國風打扮，獻唱《無忘花》、《追風箏的孩子》、《披星戴月》、《青春常駐》幾首歌。（梁碧玲攝）

及後他唱《孤單公園》繞場一圈時拿出捲尺，看似想用它隔物握手，原來他只是拉出1.5米，希望與觀眾近距離接觸時保持社交距離，唱完後又多次模仿《超級靚聲王》伍衛國走音，叫樂迷「請坐低」，相當搞笑。

其後他又唱出《百年樹木》、《空手而來》等代表作，又翻唱容祖兒的《桃色冒險》。在《笑忘書》後，大會播放另一條短片，軒仔在片中以速遞員、會場保安、售票處職員等造型現身，最後就由本人提醒樂迷：「記得睇埋Encore先走呀！」

點解要拎把尺出嚟，原來係講社交距離。（梁碧玲攝）

在Encore環節，軒仔穿上白色衛衣，身上貼著各式各樣的早餐圖案，隨即引來不少觀眾起哄。他不但唱出《只是太愛你》和《騷靈情歌》，更再度走近觀眾席，掀起另一段高潮。及後他除演繹新歌《見或不見》外，更宣布將成立自己音樂廠牌，希望歌迷多多支持。軒仔以一曲《櫻花樹下》結束表演，為祝賀今日38歲生日的蔡卓妍，他更將第一句改為「樹蔭有一個蔡卓妍」。

張敬軒「遮遮」上身，穿了這件印滿早餐圖案的衛衣。（梁碧玲攝）

點擊下列圖輯，欣賞軒仔舞台靚衫！

+ 11 + 11 + 11

完場後，仍有不少歌迷在停車場等候軒仔。（梁碧玲攝）