【美國音樂大獎】JLo性感透視裝跳辣舞　網民：同冇着衫冇分別！

《美國音樂頒獎禮》（American Music Awards）於美國時間昨晚（22/11）在洛杉磯圓滿舉行，由The Weeknd奪得三個大獎「最受歡迎騷靈/R&B男歌手」、「最受歡迎騷靈/R&B大碟」及憑《Heartless》奪得「最受歡迎騷靈/R&B歌曲」成為大贏家。The Weeknd頭部包着繃帶上台奪獎，借化妝來宣揚醉駕的危險性。

至於表演嘉賓方面，除了有Dua Lipa吊威也之外，51歲的Jennifer Lopez亦非常有睇頭。她與哥倫比亞歌手Maluma合唱《Pa’Ti + Lonely》時，換上貼身透視裝在台上大跳姿勢誘人的舞步，期間更趴枱與Maluma埋身面貼面。有大批網民看完演出片段後大讚JLo身材Keep得非常好之餘，更驚嘆她穿上得透視裝同冇着衫冇分別。

點擊下圖看JLo的性感演出：

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《美國音樂頒獎禮》部份得獎名單：

年度藝人：Taylor Swift

年度新人：Doja Cat

最受歡迎社交藝人：BTS

最受歡迎MV：Taylor Swift《cardigan》

最受歡迎流行/搖滾大碟：Harry Styles《Fine Line》

最受歡迎流行/搖滾男歌手：Justin Bieber

最受歡迎流行/搖滾女歌手：Taylor Swift

最受歡迎流行/搖滾組合：BTS

最受歡迎流行/搖滾歌曲：Dua Lipa《Don’t Start Now》

最受歡迎饒舌Hip Hop男歌手：Juice WRLD

最受歡迎饒舌Hip Hop女歌手：Nicki Minaj

最受歡迎騷靈/R&B男歌手：The Weeknd

最受歡迎騷靈/R&B女歌手：Doja Cat

最受歡迎騷靈/R&B大碟：The Weeknd《After Hours》

最受歡迎騷靈/R&B歌曲：The Weeknd《Heartless》