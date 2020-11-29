張敬軒演唱會︱疫市下月「加場」最平$38有得睇　關智斌尾場冇影

張敬軒一連八場於紅館舉行的《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》，今晚（29/11）來到尾聲。王菀之、周慧敏、黃劍文、何嘉莉、MIRROR成員AK（江𤒹生）、Tiger（邱傲然）、Alton（王智德）、Frankie（陳瑞輝）、洪卓立、李靖筠、泳兒、艾妮Elly、周家怡、郭奕芯、曾樂彤、湯怡等一眾好友現身支持。其實關智斌原本也在嘉賓名單當中，不過記者發現開場後他最終沒有現身於觀眾席。

《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》今晚在紅館舉行最後一場演出。（梁碧玲攝）

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一開始，軒仔身穿黑色長裙閃爆登場，並以《酷愛》揭開序幕。他與在場觀眾打招呼，又指今晚演唱會曲目較多，因此會盡量減少談話時間，觀眾隨即喝采歡呼。談到今天是尾場，他坦言當初不明白尾場為何特別受歡迎：「就算係我媽咪要買飛，佢都話要尾場，我以前成日都發忟憎，做乜一定要尾場啫，唱唱都係當尾場咁做㗎啦！但係入咗行時間耐咗先知道，識睇梗係睇尾場啦！」其後他接連唱出《不痛不快》和《春秋》，但收起頭場中其中一首Side-track《男孩最痛》。

軒仔一連八場的紅館個唱今晚結束，奈何因為新冠肺炎疫情，令紅館只可以容納一半觀眾，很多歌迷未能購票入場，有見及此，軒仔與大會決定加開網上場次，讓全球樂迷都可以欣賞到今次演出。網上騷，定於12月月6日晚上9時播出，是今次演唱會的精華版，長70分鐘，歌迷只需到大會指定平台購票即可收看，票價分$38、$68和$238港元不等，分別在於只有門票，再多一份明信片，或可獲一張全球限量1,000隻的彩膠唱片，視乎樂迷選擇購買哪個門票組合。

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