傳何嘉莉機師老公人工減半　為幫補家計復出錄製經典《兩種人》

前英皇小花何嘉莉（Lillian）曾獲公司力捧，一曲《兩種人》更令她順勢走紅，不過在2006年結婚後就淡出幕前，8年後與甜品店太子爺黃逸璋（King）離婚後再次活躍於娛樂圈。2015年Lillian改嫁機師Gerald Sze，不僅誕下兩女，更轉型做KOL，在網上教人化妝。

2015年Lillian改嫁機師Gerald Sze。（何嘉莉Instagram圖片）

今日（30/11）有傳媒報道，早前示意不想回歸樂壇的Lillian，近日為幫補家計復出，重新錄製經典神曲《兩種人》，更指有意開網上音樂會。據指，在疫情下航空業步入寒冬，而Gerald的薪金亦要減半，Lillian唯有重返樂壇，減輕老公的家庭負擔。

近日有傳Lillian為幫補家計，決定重返樂壇。（何嘉莉Instagram圖片）

談起計劃復出，Lillian就指不後悔當年決定，笑言現時要被老闆楊受成及經理人Mani指指點點，若當年繼續留在樂壇，相信人氣不比容祖兒和謝霆鋒差。其實Lillian前年曾在無綫音樂節目《流行經典50年》重唱《兩種人》，就已獲不少網民讚賞，指她柔情不造作，唱功變得成熟，相信復出的決定會有不少支持者拍手叫好。