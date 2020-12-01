JW今年轉會僅兩首歌派台　認對頒獎禮沒期望：真係打定輸數

JW王灝兒昨日（30/11）現身新伊館，為《柯尼卡美能達綠色音樂會》獻唱。她透露自己在綵排時有別過往只唱一首歌測試音響，今次決定將四首歌《輕熟女》、《逃生門》、《多少年》和《矛盾一生》全數試唱，直言：「好享受自己喺舞台上面，有成套完整嘅音響，就算冇人都好，自己都好享受喺綵排嗰陣唱歌。」

JW現身《柯尼卡美能達綠色音樂會》。（陳順禎攝）

談到疫情在上周起出現第四波爆發，JW坦言當初已經做好心理準備，認為演唱會有機會要取消，慶幸最後能如期開唱：「其實我一路都有問啲同事『今日仲係咪有？』佢哋一路都同我講可以進行，我覺得好幸運。自己都有提早同啲Fans講大家一定要小心啲，一定要戴好口罩，小心身體。」

JW今年先後推出《輕熟女》及《小半生》，其後在8月轉投星夢娛樂，被問到是否有信心在樂壇頒獎禮拿下好成績，她坦言：「今年得兩首歌，係比較大改變嘅一年，今次真係打定輸數，任何頒獎禮同獎項，我都冇任何期望。依家做緊嘅嘢都係錄歌，希望下年可以有多啲作品。」

JW覺得自己今年無機會奪獎。（陳順禎攝）

談起自己將在12月拍劇，JW透露自己目前透過運動、飲食減肥：「依家食少咗，好好彩我嘅胃口細咗，所以我食少少就飽，唔會好傷心咁話想食多啲。（進展如何？）一路都減緊，每一日都見到自己減咗啲。」