叱咤2020｜與MIRROR陳卓賢最喜愛男歌手對撼　姜濤：入五強係奇蹟

人氣男團MIRROR昨日（30/11）現身新伊館，出席《柯尼卡美能達綠色音樂會》，為在場粉絲送上勁歌熱舞。隊長Lokman直言12位成員已經很久沒有聚首一堂，並作公開演出，對今晚演唱會能如期舉行表示十分興奮：「好耐冇試過齊人，亦都好耐冇公開演出，差不多有7個月啦。今日我哋仲開心過啲觀眾，因為我哋實在技癢得太耐啦，今日一次過唱4首歌，真係好爽。」

MIRROR難得齊人！（陳順禎攝）

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周日的張敬軒演唱會尾場，AK（江𤒹生）、Tiger（邱傲然）、Alton（王智德）、Frankie（陳瑞輝）皆現身撐場。AK認為軒仔是個很好的學習榜樣，Alton就記得其中一個驚險場面：「嗰晚有啲煙火嘅效果，佢（軒仔）着咗件有毛嘅衛衣，啲火花彈咗落佢條頸到，但係佢只係輕輕撥一下就繼續。我只能夠扮到佢撥嗰下，但係就扮唔到唱，唔好意思！」Frankie就指軒仔作為公眾人物，除了唱功了得，亦一直透過行動給予其他人正能量，亦是他們最值得學習的地方；而Tiger就認為當晚軒仔唱歌之餘亦大放笑彈，十分享受。

（左起）AK、Tiger、Alton及Frankie現身張敬軒演唱會尾場。（梁碧玲攝）

MIRROR一直人氣高企，在今年的《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》中，MIRROR除入圍「我最喜愛的組合」五強外，隊內人氣成員姜濤及Ian（陳卓賢）皆打入「我最喜愛的男歌手」五強。上年已經入圍男歌手五強的姜濤指，今年能再度入圍已經心滿意足：「唔夠膽話自己有能力去攞獎，入到五強已經係一個奇蹟，希望藉著呢個機會令多啲人聽到我嘅歌，就係我最大嘅目標。」



至於首次入選嘅Ian就指：「感恩，多謝咁多位投票畀我嘅歌迷。我冇諗過會有呢個成績，所以更加冇諗過有冇得攞獎，入到五強已經好好，好似已經攞咗獎。今次好似代表緊MIRROR，再一次得到人哋肯定嘅機會，希望大家見到有呢個人，就會聽下佢嘅歌，然後又會聽下MIRROR嘅歌。」

MIRROR成員都有追看《全民造星III》，被問到各位成員最看好哪位參賽者時，Stanley（邱士縉）馬上指是女朋友Alina（李靜蓮）。Lokman就對CC（易佩詩）印象深刻：「我睇完之後覺得好可惜，佢嘅能力可能未係100分，但係我覺得佢係值得入嘅，不過佢就畀人淘汰。」AK就非常支持Kimman（黃劍文）：「好耐以前喺比賽已經認識佢，後來入到公司之後就重遇。雖然佢啱啱離開咗公司，但係我知道佢為咗夢想一直好努力，希望佢喺今次比賽有一個好成績，畀更多人聽到佢嘅聲音。」而Jeremy（李駿傑）就支持在拍攝劇集《男排女將》認識的顧定軒（Zeno）。