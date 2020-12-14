專訪︱洪嘉豪認新歌《窮小子》反映現實：都想喺媽咪面前爭番口氣

現年29歲的華納唱作歌手洪嘉豪，最近推出由他親自作曲、陳詠謙作詞的全年壓軸單曲《窮小子》，借一段愛情關係，帶出「人窮不能志短」的道理。為配合新歌宣傳，嘉豪日前現身銅鑼灣一家台式飲品店擔任「一日店長」，以呼應他在MV裏的角色，既要在水吧學習沖調飲品，又要記得份量，就連收銀也得負責。「拍MV嗰啲都係Mood Shot，所以學得冇咁仔細，譬如話杯嘢飲要搖15下，所以其實係假嘅，今日就真係要學喇，學咗3杯，店長佢好用心教，我前後只係用咗3個字（15分鐘）就學識咗，同埋今次學嘅呢3杯唔使搖，只係記份量，但大細杯都有唔同，係一次記性考驗。」 沖一杯飲品容易，寫一首歌卻很難，作完之後還要到錄音室唱出來，更不容易，畢竟歌手的職責並非站在人前唱K，自己就是演繹作品的第一人，沒有前人參考，先理解歌詞意思，再將情感拿揑精準，太多便矯情，太淡則乏味，如何才能唱出所需神髓？如果是表達熱戀中甜到漏的感覺，抑或失戀晴天霹靂痛到癲，這種大喜大悲應該不難掌握，有趣是，《窮小子》的主題表面講愛情與麵包，但「要爭番啖氣」、「做個負責任嘅人」才是重點，「所以收到陳詠謙份詞嘅時候，佢有Message同我講，話以前試過因為一啲事，我為媽咪而喊，佢就話：『如果錄音時諗唔到任何對象，不妨諗下你媽咪。』所以呢首歌都幾反映現實，但我冇後悔過做呢行！」 撰文：游大東 訪問攝影：梁碧玲 鳴謝：丸作食茶

為配合新歌宣傳，洪嘉豪日前現身銅鑼灣一家台式飲品店擔任「一日店長」，以呼應他在MV裏的角色，既要在水吧學習沖調飲品，又要記得份量，就連收銀也得負責。「今日學咗3杯，店長佢好用心教，前後只係用咗3個字（15分鐘）就學識咗，同埋今次學嘅呢3杯唔使搖，只係記份量，但大細杯都有唔同，係一次記性考驗。」（梁碧玲攝）

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「疫」市連推四首派台歌

2020年洪嘉豪相當多產，全年埋單計數，總共推出了四首派台歌，相比2019年只得一首於六月推出的《十號儲物櫃》，2020年的產量逆市爆升，洪嘉豪直言時勢如此，亦只有這樣，「而家你話疫市啦，作為歌手你唔出歌，都冇咩其他特別嘢可以做。」他說，面對這場歷時接近一年的世紀疫症，或多或少都會影響香港人的聽歌習慣，「數據上反映到係有嘅，我覺得音樂會唔會就係其中一個大家少咗出街留喺屋企嘅娛樂呢？」

「今年自己都幾滿意，因為滿足到各方面，又滿足到自己，啲歌又做到對得住自己。」滿意在，四首作品，曲風迴異，先有「瑞典製造」的Synth-Pop作品《我說不可以》於一月打響頭炮；四月則有調子哀傷沉鬱的內自白作品《自問自答》；八月再來另一首Synth-Pop《曲線型戀情》，去到十一月中推出壓軸作品《窮小子》。洪嘉豪坦言，正因為今年能夠完成這幾首作品，令他在音樂創作路上的方向更明確。「有兩條路我係想繼續行，一條係慢啲嘅抒情歌，即係好似《窮小子》咁，今次唱呢首歌，係因為太耐冇出一首講愛情嘅歌，上一首已經係2018年嘅《掉進海的眼淚》，（相隔太久）有時都會畀啲Fans鬧。」

日前洪嘉豪在銅鑼灣一家台式飲品店擔任店長，點擊圖輯細看當天情況：

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慢歌才是主流 瑞典之旅開拓眼界試唱快歌

守住最有叫座力的情歌市場，另一條洪嘉豪想走的路向，就是如《我說不可以》的歐西風格快歌，「我知對香港人嚟講，慢歌先係主流，我自己都係㗎，成長階段都係聽慢歌，但我本身又鍾意呢類快啲、Pop啲，畀人感覺歐美一啲嘅音樂，我好想向歌迷分享呢樣嘢。」半年前，跟洪嘉豪屬同公司的陳蕾擔任香港電台第二台音樂節目《騷動音樂》時，曾經與Mike Orange一同演繹結他合奏版的《我說不可以》，並透露Demo是由她演唱，「佢同我分享一啲佢喺斯德歌爾摩寫嘅歌畀我聽，一聽到《我說不可以》之後，我就話呢隻歌好正，可能係我聽過你嘅作品之中最正嘅一隻，佢個Demo其實都係女仔Key，不過冇歌詞，咁啱嗰陣時佢就收到歌詞，然後就話：『不如你試下唱！』，我都未知點唱，只係覺得首歌好好䟴，就好即興咁幫佢唱咗個Demo出嚟。」

洪嘉豪指，2019年6月在公司安排下，他與衛蘭、監製Alex Fung一同前往瑞典斯德哥爾摩參加創作營，為期三天，跟當地音樂人交流，而《我說不可以》就是當時完成的作品，「瑞典係一個電子音樂『大國』，去到同當地嘅音樂人玩，當然唔好做啲我自己做到嘅嘢，而係盡量拎佢哋啲嘢（學習知識）啦。」然後洪嘉豪便跟另外三位音樂人LIAS、Kamilla Bayrack和Cecilia Nyquist一同創作，「Writing Camp完咗之後，有一個作品試聽大會，喺一個音響好勁嘅情況下，啲聲大到好似開Party咁，當首歌播出嚟嘅時候，大家都真係好似好High咁，我覺得係幾Party Vibe（派對氣氛）嘅，就知道一定要用呢首歌。」

2019年6月洪嘉豪公司安排下與衛蘭、監製Alex Fung一同前往瑞典斯德哥爾摩參加創作營，為期三天，跟當地音樂人交流，並創作《我說不可以》這首派台歌。（資料圖片）

創作《我說不可以》 初次涉獵電子音樂感刺激

「首歌聽落啱開P」其實還未能夠具體說明《我說不可以》讓洪嘉豪有多興奮，「我做呢首歌嘅時候覺得好刺激，刺激在個Possibility高好多，講緊音樂上嘅音質，同埋電子聲可以有千萬種，雖然我唔係最叻呢樣嘢（音樂領域），但平日都會同唔好嘅音樂人，好似Gareth（陳考威）或者Alex Fung，一齊去研究呢類音樂，會去Reference一啲外國過手，期間能夠喺一首度歌入面，探索到無限嘅可能性，我覺得呢個過程就係好玩刺激。」他說，作為唱作人，判斷一首快歌是否成功相當簡單，「你聽完之後有少少郁動，已經叫成功咗一大半。」

所謂「歌有歌命」，而慢歌又往往「好命」過快歌，畢竟製作過程與傳唱度來說，慢歌必定容易抓緊聽眾的心，偏偏《我說不可以》的出現，為洪嘉豪帶來入行以來第一首冠軍歌，奪得商業二台「903專業推介」2020年第11周的第一位，不過洪嘉豪透露整件事的背後頗為曲折。時間線回到2019年6月，洪嘉豪從斯德歌爾摩返回香港後翌日，全年唯一一首派台歌《十號儲物櫃》便推出，之後唱片公司原本安排他再造另一首歌，「係首慢歌，就連Master（母帶後期製作）都做晒，但最後都冇出到。」反而《我說不可以》竟然「遲來先上岸」，搶先於今年年初派台。

《我說不可以》今年為洪嘉豪的音樂事業帶來突破，他自己亦相當喜歡這首作品。「啲人問我，咁耐以嚟，自己鍾意邊首歌，第一位係《掉進海的眼淚》，因為呢首歌真係帶畀我好多嘢，第二首已經係《我說不可以》，我覺得呢首歌能夠喺香港發表，又有人支持，已經係一件好鼓舞嘅事。」（華納提供）

《窮小子》不只講錢：想為另一半爭氣

洪嘉豪解釋臨時轉陣的考慮。「當時唱片公司啲同事都覺得，呢首歌唔係好夾到我本身嘅性格，大家都有啲想向前行，同埋要諗點樣向前行，但做完首歌之後又覺得好似冇向前行喎，於是會問：係咪應該唔好出住呢？」面對疑問，整個團隊決定停一停、諗一諗，最終得出以下共識：「唔好諗其他嘢，就去做一啲令自己好興奮、刺激到自己，又覺得好好玩嘅歌，即係你個人係點，你就做呢啲歌，啱㗎喇，咁就決定用《我說不可以》（派台）喇。」

撇開《自問自答》的自白不說，《我說不可以》、《曲線型戀情》和《窮小子》其實都在講男女之間的感情關係，只是觀點、角度，還有力度不同而已，「《我說不可以》（男朋友對女朋友）語氣強硬啲，《曲線型戀情》就比佢輕，同埋講嘅嘢Sweet啲。」來到《窮小子》，對於二人之間的關係描寫更加深入，不談拍拖時會出現的甜言蜜語和因小事而嗌霎，反而描寫一段關係裏，因為彼此出身不同、經歷不同，甚至價值觀不同，而令到相處時會出現的無奈，並非單純講沒錢很窮那樣表面。

「愛情上因為相處，有時都會覺得好無奈，有好多嘢控制唔到，但冇理由就咁算㗎嘛，惟有靠大家努力去解決，當然你而家聽到《窮小子》好似好負面，但（內容）其實好正面，去到最尾都係講：『我會為咗你，做番一個負責任嘅人，我會為你而努力，會為你爭番口氣。」

《窮小子》是洪嘉豪今年第四首派台歌，邀得陳穎欣參與MV飾演其女友，二人近日更推出《窮》的合唱版。

點擊下列圖輯，欣賞《窮小子》的MV拍攝花絮：

不忍母親受苦 聽JW《安全感》代入爆喊

香港地，「做音樂 = 窮」似乎已是恆久不變的真理，我好奇，到底《窮小子》這首歌有多反映洪嘉豪面對的現實？「窮就一來啦，尤其係今年，真係差咗好多，我指喺呢個Industry入面，所以我覺得呢首歌都幾反映到現實，咁惟有努力囉，我又冇後悔做呢行。」到錄音室錄歌時，如何拿揑需要釋放的情感？「收到歌詞嘅時候，陳詠謙有Message同我講，如果諗唔到任何對象，不妨諗下你媽咪，可以用呢份歌詞套落你媽咪度，你媽咪覺得你得㗎！」並非陳詠謙懂得讀心，而是洪嘉豪曾經向他說，自己曾經因為一件小事為母親哭了，所以才會有這種提議。

男兒有淚不輕彈，能夠為一個女人「流馬尿」，必然是令人心痛的事。「因為媽咪比較節儉，佢唔舒服就唔（捨得）去睇私家醫生，我話唔好啦，我幫佢畀，但佢死都唔肯，要去排政府專科嗰啲，可能要排一個月，我覺得冇可能辛苦自己一個月。」洪嘉豪想做乖仔盡孝道，母親不允，他惟有照聽，直至有次在車上聽到JW的歌曲《安全感》，「嗰陣時呢首歌剛剛推出，唔知點解聽完嗰首歌，我就一路幻想歌入面嘅角色係我同我阿媽，我就喺架車度係咁流眼淚，喊足全程。」

翻查資料，JW這首歌於2017年推出，當時洪嘉豪仍未出道，所以有此感觸並不出奇。相隔3年，昔日擔任幕後，去到今天來到幕前，洪嘉豪已經推出多首作品，亦曾經奪得「叱咤樂壇生力軍金獎」，今年有4首歌推出，而2021年的工作亦已經有明確方向，相信媽媽應該不用再那麼擔心，因為兒子一直都為自己的音樂事業努力發奮，「我都想喺我媽咪面爭番口氣！」

2019年元旦日，洪嘉豪在「叱咤」頒獎台上勇奪生力軍歌手金獎。問他對於新一年的頒獎禮是否期待，他說很想快點出席，不為獎項，而為相聚。「參加頒獎禮係開心嘅，突然之間有一兩個月可以見好多人，又會着到靚靚咁樣，就算冇獎，都可以同其他人傾下偈，點知上年冇咗頒獎禮，今次有得見下都已經好好。」